2014-15 से अब तक बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि बैंकों ने अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक कॉर्पोरेट ऋण सहित बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में कुल 2,04,668 करोड़ रुपये की वसूली की है।

BT बाज़ार डेस्क
Aug 9, 2023
2014-15 से अब तक बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले

सोमवार को संसद को बताया गया कि 2014-15 से शुरू होकर पिछले नौ वित्तीय वर्षों में बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज माफ कर दिए हैं। कुल 14,56,226 करोड़ रुपये में से बड़े उद्योगों और सेवाओं के बट्टे खाते में डाले गए ऋण 7,40,968 करोड़ रुपये के थे।

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि बैंकों ने अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक कॉर्पोरेट ऋण सहित बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में कुल 2,04,668 करोड़ रुपये की वसूली की है। 

एक अन्य उत्तर में, मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की शुद्ध वसूली वित्त वर्ष 2018 में 1.18 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 22 में घटकर 0.91 लाख करोड़ रुपये हो गई।  निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा शुद्ध राइट-ऑफ ऋण वित्त वर्ष 2022-23 में 73,803 करोड़ रहा। (RBI अनंतिम डेटा) रहा।

Aug 9, 2023