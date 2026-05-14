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Newsट्रेंडिंग‘मैं हूं पंजाब’ कहने वाले दिलजीत अब US नागरिक? जानें राजनीति में एंट्री से क्यों किया इनकार

‘मैं हूं पंजाब’ कहने वाले दिलजीत अब US नागरिक? जानें राजनीति में एंट्री से क्यों किया इनकार

दिलजीत अक्सर 'मैं हूं पंजाब' कहकर अपनी पंजाबी पहचान और जड़ों पर गर्व जताते हैं, लेकिन अब उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। रिपोर्ट के अनुसार, वह 1 सितंबर 2022 से US पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 14, 2026 10:58 IST
(Photo: Instagram/ Diljit Dosanjh)

पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड अभिनेता दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने हाल ही में पंजाब की राजनीति में आने की अपील ठुकरा दी थी, अब भारतीय नागरिक नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलजीत ने साल 2022 में अमेरिकी नागरिकता ले ली थी और तभी से वह अमेरिकी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं।

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दिलजीत अक्सर 'मैं हूं पंजाब' कहकर अपनी पंजाबी पहचान और जड़ों पर गर्व जताते हैं, लेकिन अब उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। रिपोर्ट के अनुसार, वह 1 सितंबर 2022 से US पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका आखिरी भारतीय पासपोर्ट 2018 में मुंबई से जारी हुआ था। इससे पहले उनका भारतीय पासपोर्ट जाम्बिया से बना था।

अमेरिका में है आलीशान घर

सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नागरिकता लेते समय दोसांझ ने कैलिफोर्निया के एक पॉश इलाके में स्थित अपने पांच बेडरूम वाले बंगले का पता दिया था। उनकी पत्नी संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक हैं।

बताया गया है कि दोसांझ पिछले महीने अमेरिका के पासपोर्ट पर ई-वीजा के जरिए भारत आए थे। सूत्रों के अनुसार उनके पास OCI कार्ड नहीं है और वह सितंबर 2022 से ई-वीजा पर भारत की यात्रा कर रहे हैं।

राजनीति में आने से साफ इनकार

पिछले शनिवार पंजाब के रिटायर्ड IAS अधिकारियों, रक्षा कर्मियों और पेशेवरों के एक थिंक टैंक ने एक अखबार में फुल-पेज विज्ञापन देकर दोसांझ से पंजाब की राजनीतिक कमान संभालने की अपील की थी।

इस अपील को हालांकि दोसांझ ने ठुकरा दिया। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'Kadey v Nahi (कभी नहीं)। मेरा काम लोगों का मनोरंजन करना है। मैं अपने काम में बहुत खुश हूं।'

खालिस्तान समर्थकों को लेकर भी रहे चर्चा में

हाल ही में खालिस्तान समर्थकों को लेकर भी दोसांझ चर्चा में रहे थे। उन्होंने कनाडा के वैंकूवर और कैलगरी में अपने कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तानी झंडे लहराने वाले समर्थकों को फटकार लगाई थी। इसके बाद भारत में प्रतिबंधित संगठन Sikhs for Justice के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उन्हें धमकी दी थी।

गांव से ग्लोबल स्टार तक का सफर

6 जनवरी 1984 को जालंधर के दोसांझ कलां गांव में जन्मे दिलजीत दोसांझ ने 2004 में अपना पहला चर्चित म्यूजिक एल्बम ‘Ishq Da Uda Ada’ रिलीज किया था। उन्होंने 2011 में पंजाबी फिल्म ‘The Lion of Punjab’ से अभिनय की शुरुआत की और बाद में ‘Jihne Mera Dil Luteya’ से लोकप्रियता हासिल की। फिल्म Udta Punjab में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
May 14, 2026