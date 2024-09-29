scorecardresearch
ज्यादातर स्टॉर्ट अप्स सिंगापुर में क्यों रजिस्टर्ड कराते हैं अपनी कंपनी

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 29, 2024 13:28 IST
भारत में ऐसे कई स्टॉर्ट अप्स हैं जिनके ऑफिस भारत में नहीं बल्कि सिंगापुर में है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी सिंगापुर में है। ऐसा क्यों है। दरअसल सिंगापुर ने स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों के लिए कराधान को और भी आकर्षक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत नए नियमों के अनुसार, स्टार्टअप्स को कराधान के क्षेत्र में कई राहतें मिल रही हैं, जिससे सिंगापुर एक प्रमुख वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है।

स्टार्टअप टैक्स एक्जेम्पशन (SUTE) प्रोग्राम
सिंगापुर सरकार का स्टार्टअप टैक्स एक्जेम्पशन (SUTE) प्रोग्राम विशेष रूप से नए स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत, स्टार्टअप्स को पहले तीन साल के लिए करों में छूट दी जाती है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स को शुरुआती वर्षों में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।

इस प्रोग्राम के तहत, स्टार्टअप्स को पहले $100,000 सिंगापुर डॉलर की चार्जेबल आय पर 75% टैक्स छूट दी जाती है। इसके अलावा, अगले $100,000 सिंगापुर डॉलर की आय पर 50% की छूट मिलती है। यह छूट उन स्टार्टअप्स पर लागू होती है जिनकी वार्षिक आय $200,000 SGD से कम है।

कॉर्पोरेट टैक्स रेट में छूट
सिंगापुर का कॉर्पोरेट टैक्स रेट 17% है, जो कि दुनिया भर में सबसे प्रतिस्पर्धात्मक दरों में से एक है। हालांकि, स्टार्टअप्स के लिए यह दर और भी कम हो जाती है क्योंकि उन्हें SUTE प्रोग्राम के तहत पहले तीन वर्षों तक कर छूट मिलती है। इसके अलावा, ऐसे व्यवसायों के लिए भी अन्य कर राहतें हैं जो विशेष उद्योगों में काम कर रहे हैं या जिनका वैश्विक विस्तार हो रहा है।

जीएसटी (GST) और अन्य टैक्स लाभ
सिंगापुर में स्टार्टअप्स को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पालन करना होता है, जो वर्तमान में 8% है और 2024 में इसे 9% तक बढ़ाने की योजना है। हालांकि, यह कर केवल तब लागू होता है जब किसी स्टार्टअप का वार्षिक कारोबार $1 मिलियन SGD से अधिक हो जाता है।

इसके अलावा, सिंगापुर सरकार स्टार्टअप्स को अन्य कई टैक्स इंसेंटिव्स भी प्रदान करती है, जिनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए टैक्स इंसेंटिव्स, उत्पादकता में सुधार के लिए ग्रांट्स, और वैश्विक विस्तार के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

ग्लोबल स्टार्टअप हब के रूप में सिंगापुर
इन नए नियमों और कर रियायतों के चलते, सिंगापुर एक आकर्षक वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। कम टैक्स दरों और सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वजह से दुनिया भर के उद्यमी यहाँ स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

कुल मिलाकर, सिंगापुर में स्टार्टअप्स के लिए कराधान की ये नई नीतियां न केवल उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि आर्थिक विकास और नवाचार को भी तेज़ कर रही हैं। इन लाभों के चलते सिंगापुर स्टार्टअप्स के लिए एक आदर्श स्थान बनता जा रहा है।

