Real Estate Price: क्या फ्लैट्स सस्ते होने वाले हैं

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 23, 2024 15:24 IST
बड़े शहरों में रिएल एस्टेट

पिछले दो सालों में आई तेजी के कारण काफी ऐसे लोग होंगे जो फ्लैट्स नहीं खरीद पाए । लेकिन अब उन्हें मौका मिल सकता है क्योंकि रिएल एस्टेट बाजार अब ठंडा होता दिख रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की तीसरी तिमाही में देश के टॉप 9 शहरों में आवासीय बाजार में सुस्ती देखी गई है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म PropEquity के अनुसार, इस अवधि में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 11% की गिरावट आई है, जबकि बिक्री में 18% की कमी दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि बड़े शहरों में रिएल एस्टेट का टॉप बनता दिख रहा है।  इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे कारण है जिससे पता चलता है कि बाजार ठंडा हो रहा है। 

नई परियोजनाएं: जुलाई-सितंबर 2024 के दौरान नए लॉन्च घटकर 93,693 यूनिट्स रह गए, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,05,655 यूनिट्स थे।

बिक्री: इस तिमाही में कुल 1,04,393 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,26,848 यूनिट्स थी।

NCR में वृद्धि

NCR में वृद्धि, अन्य शहरों में गिरावट दिल्ली-एनसीआर एकमात्र क्षेत्र रहा, जहां इस तिमाही में नई परियोजनाओं और बिक्री दोनों में वृद्धि दर्ज की गई। नई आपूर्ति में NCR में 221% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मुंबई और ठाणे में क्रमशः 18% और 11% की वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत, हैदराबाद (54%), कोलकाता (48%), चेन्नई (23%), बेंगलुरु (19%), नवी मुंबई (19%) और पुणे (12%) में नई परियोजनाओं में कमी आई।

हैदराबाद में सबसे ज्यादा 42% की गिरावट

बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट हैदराबाद में बिक्री के मामले में, हैदराबाद में सबसे ज्यादा 42% की गिरावट रही, इसके बाद बेंगलुरु (26%), कोलकाता (23%), पुणे (19%), चेन्नई (18%), मुंबई (17%) और ठाणे (10%) में गिरावट दर्ज की गई। केवल दिल्ली एनसीआर (22%) और नवी मुंबई (4%) में बिक्री में वृद्धि हुई।

PropEquity के फाउंडर और सीईओ, समीर जसूजा

PropEquity के फाउंडर और सीईओ, समीर जसूजा के अनुसार, रियल एस्टेट की मांग अब भी मजबूत है, क्योंकि इस तिमाही में भी नई परियोजनाओं के मुकाबले बिक्री का आंकड़ा अधिक है। हैदराबाद और नवी मुंबई में अधिकांश नई परियोजनाएं प्लॉट में हैं, जिससे अपार्टमेंट की आपूर्ति और बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेगमेंट लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे थे और जो अब थोड़े सुस्त पड़ रहे हैं।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 23, 2024