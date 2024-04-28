scorecardresearch
MDH ने अपने मसालों में कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक के दावे को 'निराधार और असत्य' बताया

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Apr 28, 2024 14:57 IST
एमडीएच ने अपने उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक होने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये दावे “निराधार, असत्य हैं और इनके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।”

मसाला निर्माता कंपनी का यह बयान हांगकांग और सिंगापुर द्वारा अपने देशों में दो भारतीय मसाला ब्रांडों - एमडीएच और एवरेस्ट - की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद आया है।

इन दोनों ने दावा किया था कि उन्होंने कई मसाला मिश्रणों में कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाया है।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एमडीएच ने 27 अप्रैल को एक बयान में कहा, "हमारे उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के आरोप झूठे हैं और उनके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है... इसके अलावा, एमडीएच को सिंगापुर या हांगकांग के नियामक अधिकारियों से कोई संदेश नहीं मिला है। इससे यह बात पुख्ता होती है कि एमडीएच के खिलाफ आरोप निराधार, अप्रमाणित हैं और किसी ठोस सबूत से समर्थित नहीं हैं।"

"हम अपने खरीदारों और उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि हम अपने मसालों के भंडारण, प्रसंस्करण या पैकिंग के किसी भी चरण में एथिलीन ऑक्साइड (ETO) का उपयोग नहीं करते हैं। हम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं," इसने कहा।

एमडीएच ने कहा, "एमडीएच की टैगलाइन 'असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच' और 'भारत के असली मसाले' ग्राहकों को प्रामाणिक, उच्च गुणवत्ता वाले मसाले उपलब्ध कराने की हमारी वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

मसाला निर्माता एमडीएच और एवरेस्ट अब अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की जांच के दायरे में हैं, क्योंकि हांगकांग ने कथित तौर पर कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक की उच्च मात्रा पाए जाने के कारण उनके कुछ उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

एफडीए के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया, "एफडीए को इन रिपोर्टों की जानकारी है और वह स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा रहा है।"


हांगकांग ने इस महीने तीन एमडीएच मसाला मिश्रणों और मछली करी के लिए एवरेस्ट मसाला मिश्रण की बिक्री को निलंबित कर दिया। सिंगापुर ने एवरेस्ट मसाला मिश्रण को वापस मंगाने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की उच्च मात्रा है, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा हो सकता है।

भारत के मसाला बोर्ड ने कहा कि वह इन दोनों देशों के लिए भेजी जाने वाली ऐसी खेपों की अनिवार्य जांच शुरू करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन बोर्ड ने यह भी कहा कि वह उन निर्यातकों के साथ काम कर रहा है जिनकी खेप वापस बुलाई गई है ताकि मूल कारण का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकें।

बोर्ड ने कहा कि नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्यातक सुविधाओं पर गहन निरीक्षण चल रहा है। मसाला बोर्ड ने उद्योग परामर्श आयोजित किया है और सिंगापुर और हांगकांग के लिए जाने वाले मसाला खेपों में अनिवार्य ईटीओ परीक्षण शुरू करने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित की हैं।

बोर्ड उन निर्यातकों के साथ काम कर रहा है, जिनकी खेप वापस मंगाई गई है, ताकि समस्या के मूल कारण का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकें।'' बताया गया कि खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रोगाणुनाशक एजेंट ईटीओ के बारे में गहन जांच के कारण यह वापसी की गई।

भारत से मसालों के निर्यात संवर्धन की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में मसाला बोर्ड निर्यात के लिए भारतीय मसालों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। मसाला बोर्ड ने एक बयान में कहा, "खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए, बोर्ड ने ईटीओ अवशेषों के लिए कड़े प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं।"

