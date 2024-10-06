scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाघरों की बिक्री पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट!

घरों की बिक्री पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट!

जुलाई-सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री को लेकर नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इसके पहले एनारॉक और प्रॉपइक्विटी ने जहां घरों की बिक्री बीती तिमाही में कम होने की बात कही थी वहीं नाइट फ्रैंक ने इसके उलट तीसरी तिमाही में घरों की बिक्री बढ़ने का दावा किया है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 6, 2024 11:13 IST

देश के 8 बड़े शहरों में बीती तिमाही में घरों की बिक्री जुलाई-सितंबर 2023 के मुकाबले 5 फीसदी बढ़ी है। इस दौरान 87 हजार 108 यूनिट्स की बिक्री हुई है जबकि पिछले साल की इस तिमाही में 82 हजार 612 घर बिके थे। हालांकि घरों की बिक्री में इस बढ़ोतरी की वजह प्रीमियम घरों की डिमांड में हुई बढ़ोतरी है। 

घरों की बिक्री बढ़ाने की जिम्मेदारी 1 करोड़ से महंगी कीमत के घरों ने संभाल रखी है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक जुलाई-सितंबर में 50 लाख से कम कीमत के घरों की कुल बिक्री में 20 हजार 76950 लाख से 1 करोड़ तक के घरों की 26 हजार 11 और 1 करोड़ से ज्यादा दाम वाले घरों की 40 हजार 328 यूनिट्स की बिक्री हुई है

इस बीच एक दिलचस्प बात ये भी देखने में आई है कि बीती तिमाही लगातार 11 वीं तिमाही थी जब घरों की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है।

घरों की बिक्री के मामले में सबसे आगे 

-कोलकाता रहा जहां बिक्री 14 फीसदी बढ़ी है
-बेंगलुरु और अहमदाबाद में 11 परसेंट
-मुंबई और हैदराबाद में बिक्री 9 फीसदी 
-चेन्नई में 6 परसेंट बढ़ी है
-जबकि NCR में घरों की बिक्री बीती तिमाही में 7 परसेंट कम रही है

हालांकि कुल मिलाकर इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान घरों की बिक्री पिछले साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले 9 फीसदी ज्यादा रही है।

Oct 6, 2024