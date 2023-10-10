IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान

अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड (IMF) ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की ग्रोथ की अनुमानित दरें फिस्कल वर्ष 2024 (FY24) और 2025 (FY25) के लिए बढ़ाई गई है। FY24 के लिए ग्रोथ अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.3% किया गया है, और FY25 के लिए भी 6.3% पर बरकरार रखा गया है।

IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी, और इसमें विशेषकर अप्रैल-जून के दौरान बढ़ी खपत (Consumption) का अधिक योगदान होगा।

इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में आर्थिक गतिविधियां कमजोर हो सकती हैं, और ग्लोबल विकास दर में भी गिरावट की संभावना है। एडवांस अर्थव्यवस्थाएं FY2023 में तेजी से बढ़ी थीं, लेकिन FY2024 और FY2025 में इनकी ग्रोथ में कमी की अनुमान है।

चीन के बारे में भी IMF ने ग्रोथ की कटौती का अनुमान दिया है, जिसके अनुसार FY2024 के लिए अधिकतम ग्रोथ दर को कम किया गया है।

ग्लोबल ग्रोथ के मामूले में भी IMF ने गिरावट का अनुमान जताया है, और महंगाई में कमी के साथ और संभावित है। IMF के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमी इतिहास में औसत से कम ग्रोथ दर पर होगी।

इसके साथ ही, महंगाई में संभावित गिरावट के साथ, मॉनिटरी पॉलिसी का भी असर दिखने की संभावना है।