सरकार ने 10 फरवरी तक ₹18.38 लाख करोड़ डायरेक्ट-टैक्स वसूला

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के प्रोविजनल आंकडे जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष (2023-24) में 10 फरवरी तक ₹18.38 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला है। 10 फरवरी 2024 तक का यह कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि के मुकाबले 2.71 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। एक साल पहले यानी 10 फरवरी 2023 तक सरकार ने 15.67 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स वसूला था।

FY-24 में कलेक्शन रिवाइज्ड टारगेट का 80.23%

वहीं इस साल का कलेक्शन सरकार की ओर से रिवाइज किए गए टारगेट का 80.23% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को 18.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ कर दिया था।

रिफंड के बाद नेट कलेक्शन ₹15.60 लाख करोड़ रहा

रिफंड को छोड़कर नेट कलेक्शन पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 20.25% बढ़कर ₹15.60 लाख करोड़ रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से 10 फरवरी के बीच ₹2.77 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड भी जारी किया है। पिछले महीने यानी 11 जनवरी तक सरकार ने ₹14.70 लाख करोड़ नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला था।

पर्सनल इनकम टैक्स में सालाना आधार पर 26.91% ग्रोथ

जहां तक अलग-अलग कैटेगरी में टैक्स कलेक्शन की बात है, तो रिफंड एडजस्ट करने के बाद नेट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स (CIT) में सालाना आधार पर 13.57% की ग्रोथ हुई है। जबकि नेट पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) पिछले साल से 26.91% ज्यादा कलेक्ट हुआ है।