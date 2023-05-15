April WPI Inflation: लगातार 11वें महीने गिरी थोक महंगाई, पहली बार निगेटिव जोन में

महंगाई के मोर्चे पर एक के बाद एक राहत वाली खबर है। रिटेल महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 1.34% से घटकर -0.92% हो गई है। अप्रैल की थोक महंगाई दर 34 महीने के निचले स्तर पहुंचकर जीरो से नीचे चली गई है। जून 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

थोक महंगाई दर जून 2020 के बाद पहली बार 0% के नीचे गई है। थोक महंगाई दर में लगातार गिरावट का सिलसिल जारी था। इसके पहले थोक महंगाई दर मार्च में 1.34% थी। रिटेल महंगाई दर भी 5% नीचे फिसल गई है।

Retail महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है

अप्रैल में फूड आर्टिकल्स की थोक महंगाई दर मार्च की 5.48 से घटकर 3.54 रही है। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 2.32% से घटकर 0.17% रही है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर -0.77% से घटकर -2.42% रही है। इसके पहले अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 4.70% आई थी, जो कि 18 महीने का निचला स्तर है।

