2,000 रुपये के 93% नोट बैंकों के पास वापस आ गए: RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये के नोटों में से 93% या तो बैंकों में जमा कर दिए गए हैं या बदले गए हैं। 31 अगस्त तक केवल 24,000 करोड़ रुपये के नोट ही प्रचलन में बचे हैं।

"RBI ने एक बयान में कहा कि बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त, 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है। नतीजतन, अगस्त को कारोबार की समाप्ति पर 2,000 रुपये के बैंक नोटों का मूल्य प्रचलन में था।" 31, 2023 को 24,000 करोड़ रुपये का मूल्य था। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2,000 रुपये के 93% बैंकनोट वापस आ गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रचलन से वापस प्राप्त 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87% जमा के रूप में हैं और शेष को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया है।

केंद्रीय बैंक ने एक आश्चर्यजनक कदम में, 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि आरबीआई ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 30 सितंबर के बाद निजी हाथों में 2,000 रुपये के नोटों की स्थिति क्या होगी।2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद, सरकार ने जमा की समय सीमा समाप्त होने के बाद वापस लिए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को रखना अपराध बना दिया था।