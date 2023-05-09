Zerodha के को फाउंडर Nitin Kamath ने ट्विटर पर अपने ससुर शिवाजी पाटिल की एक फोटो शेयर की और इसके बाद ट्वीटर पर लोगों को रिएक्शन देखने लायक था। दरअसल नितिन कामत ने जो फोटो शेयर की वो हजारों शब्दों की कहानी को बयां कर रही थी।

नितिन कामत ने फोटो के नीचे लिखा कि मेरे सुसर शिवाजी पाटिल ने अपनी रिटायरमेंट के बाद कर्नाटक के बेलगाम में एक किराने की दुकान चलाते हैं। वो फौज से वीआरएस ले चुके हैं और वो अपनी उंगलियां कारगिल युद्ध में गंवा चुके हैं। लेकिन आज वो पैसे की चमक दमक के बावजूद एक छोटी से दुकान चलाते हैं जिसमें मेरी सास उनकी मदद करती हैं। वो खुद ही सारा काम करते हैं और अपने पुराने स्कूटर से दुकान का सामान लाते हैं और अपनी जिंदगी सादगी से अपने पैरों पर खड़े होकर बिता रहे हैं। नितिन ने लिखा संतोष पैसो से बढ़कर होता है।

Zerodha के को फाउंडर नितिन कामत

जब मैंने अपने सुसर को कहा कि उनकी बेटी सीमा और मैं अपनी लाइफ में काफी कुछ कमा चुके हैं और उन्हें अब हमसे कुछ लेना चाहिए तो मेरे ससुर ने इनकार कर दिया। आज भी मेरे सुसर खुद सारा काम करते हैं और हमसे कुछ नहीं लेते। और शायद यही वजह है कि वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं और मानसिक और शारिरिक रूप से स्वस्थ भी हैं।

नितिन कामत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शिवाजी पाटिल ने उन्हें और उनके परिवार को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। उन्होंने बताया कि शिवाजी पाटिल की एक बात उन्हें बहुत प्रभावित करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "जब आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, तब आप आज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहने की कोशिश करें।"

नितिन ने आगे लिखा कि वो अपनी दुकान पर कुछ प्रोडक्ट्स पर अच्छा खासा मार्जिन भी कमाते हैं। जैसे एक चिक्की 200 रूपये की लाते हैं और उसे 250 रूपये में बेचते हैं। नितिन ने जो फोटो शेयर की उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दुकान कितनी साधारण हैं और उनके सुसर कितने साधारण दिखते हैं। बावजूद इसके उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई देते हैं।

नितिन कामत आगे लिखते हैं कि संतोष बड़ी चीज है। कई बार संतोष को पैसा भी नहीं खरीद पाता। इस फोटो के शेयर करने के बाद नितिन कामत की टाइमलाइन पर यूजर्स ने कई संदेश लिखे। कई लोगों ने लिखा कि ऐसी सादगी कम ही देखने को मिलती है। आर्मी के इन वेटरन को दिल से सलाम।