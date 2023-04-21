Bank Holiday: शुक्रवार या शनिवार को बैंक बंद रहेंगे? जानिए कहां-कहां है छुट्टी?
अप्रैल 2023 में बैंकों के अवकाश रहेंगे। ऐसे में अगर आपको भी बैंकों में काम हैं तो सबसे पहले ये पढिए। बैंक ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के काम की योजना पहले से बना लें क्योंकि रमजान ईद के मद्देनजर शनिवार को सार्वजनिक और निजी बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक छुट्टियों की सूची के अनुसार, ईद-उल-फितर (ईद) और आखिरी शुक्रवार को देश के कुछ हिस्सों में बैंक भी बंद रहेंगे। चूंकि 22 अप्रैल को चौथा शनिवार है इसलिए आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक बंद रहेंगे।
वे स्थान जहां 21 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे
1. अगरतला
2. जम्मू
3. कोच्चि
4. श्रीनगर
5. तिरुवनंतपुरम
ये वे स्थान जहां 22 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे
1.बेलापुर
2.भोपाल
3.चेन्नई
4.देहरादून
5.गुवाहाटी
6.हैदराबाद
7.आंध्र प्रदेश
8.हैदराबाद - तेलंगाना
9.इंफाल
10.जयपुर
11.जम्मू
12.कानपुर
13.कोलकाता
14.लखनऊ
15.मुंबई
16.नागपुर
17.नई दिल्ली
18.पणजी
19.पटना
20.रायपुर
21.रांची
22.शिलांग
23.श्रीनगर
अप्रैल में सप्ताहांत सहित कुल 15 बैंक अवकाश हैं। 1 अप्रैल (बैंक खातों का वार्षिक समापन), 4 अप्रैल (महावीर जयंती), 5 अप्रैल (बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन), 7 अप्रैल (गुड फ्राइडे), 14 अप्रैल (अंबेडकर जयंती/बैसाखी/बोहाग बिहू) को भी बैंक बंद रहे। 15 अप्रैल (बोहाग बिहू/बंगाली नव वर्ष दिवस), और 18 अप्रैल (शब-ए-कद्र)।