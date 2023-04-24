scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारElon Musk Blue Tick: ब्लू टिक्स वापस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी ब्लू नहीं खरीद रहा है?

Elon Musk Blue Tick: ब्लू टिक्स वापस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी ब्लू नहीं खरीद रहा है?

जब से एलोन मस्क ने पिछले साल ट्विटर के नए मालिक के रूप में पदभार संभाला है, चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2023 16:20 IST
Elon Musk ब्लू टिक्स वापस क्यों दे रहे हैं?
Elon Musk ब्लू टिक्स वापस क्यों दे रहे हैं?

जब से एलोन मस्क ने पिछले साल ट्विटर के नए मालिक के रूप में पदभार संभाला है, चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं। भले ही लीगेसी ब्लू टिक (जिन खातों को ट्विटर के पुराने वेरिफिकेशन मेथड से ब्लू टिक मिला हो) को हटाने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, लेकिन यह पिछले हफ्ते तक पूरी नहीं हुई थी। 20 अप्रैल को, लगभग सभी लीगेसी खातों ने अपना ब्लू टिक मार्क खो दिया। 

advertisement

लेकिन इसके कुछ ही समय बाद मस्क ने उन खातों को ब्लू टिक वापस करना शुरू कर दिया, जिनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे।और इसके दो कारण हो सकते हैं - पहला, लोग वास्तव में ब्लू टिक खरीदने के इच्छुक नहीं हैं और दूसरा, कुछ लोग ब्लॉक द ब्लू अभियान चला रहा हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप ब्लू टिक ना खरीदों।

लोग ब्लू टिक खरीदने से इनकार कर रहे हैं

एलोन मस्क ने उम्मीद की होगी कि लोगों को ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए मासिक शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना  कंपनी के राजस्व को बढ़ाने का एक तरीका होगा। लेकिन पता चला है कि जिन लोगों के पास लीगेसी ब्लू टिक था, वे वास्तव में चेक मार्क को बनाए रखने के लिए मासिक शुल्क का भुगतान करने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं।

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने पाया कि प्लेटफॉर्म द्वारा लीगेसी ब्लू टिक्स को हटाने के बाद केवल 28 खातों ने ट्विटर ब्लू के लिए साइन अप किया था। एक अन्य रिपोर्ट, प्रकाशन कहता है, संख्या लगभग 400 नए खातों की है। गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखने वाले एक बर्लिन स्थित सॉफ़्टवेयर डेवलपर ने यह भी पाया कि लीगेसी ब्लू टिक वाले 5 प्रतिशत से भी कम खातों ने ट्विटर ब्लू की सदस्यता ली है।

Also Read: Elon Musk बनाने जा रहे हैं TruthGPT, ChaptGPT और Bard पर लगाए गंभीर आरोप

इसलिए, यह काफी स्पष्ट है कि लोग ब्लू टिक के लिए भुगतान करने में वास्तव में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे में मस्क ने सेबिब्रिटी हैंड्लस को ब्लू टिक वापस देने का फैसला कर दिया है।

इसके अलावा अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ट्विटर का इस्तेमाल किया है, तो आपने 'ब्लॉक द ब्लू' कहने वाले हैशटैग को देखा होगा पूरा अभियान ट्विटर उपयोगकर्ताओं को ब्लू टिक से ब्लॉक करने के इर्द-गिर्द घूमता है। यह सब तब शुरू हुआ जब 20 अप्रैल को लीगेसी सत्यापित खातों ने अपना ब्लू टिक खो दिया।

advertisement
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 24, 2023