Elon Musk बनाने जा रहे हैं TruthGPT, ChaptGPT और Bard पर लगाए गंभीर आरोप

पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है। अब बड़े-बड़े काम भी मिनटों में हो रहे हैं। इंसानों के मुकाबले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के काम कर रहा है और कंपनियां भी एक के बाद एक नए इनोवेशन कर रही है। इस कड़ी में पहले OpenAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्जन ChatGPT को लॉन्च किया तो वहीं Google ने इसे टक्कर देने के लिए Bard बना डाला।

अब Elon Musk भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। उनका दावा है कि वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पूरे ब्रह्मंड के बिहेवियर को समझ सकेगा। दुनिया के दिग्गज अमीरों में से एक Elon Musk ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म TruthGPT लॉन्च करने का एलान किया है। स्टेट फाइलिंग के मुताबिक, एलन मस्क ने पिछले महीने America के नेवादा में X.AI corp नाम की एक कंपनी रजिस्टर कराई है। जिसके वो एकमात्र लिस्टेड डायरेक्टर हैं।

अपने इंटरव्यू में Elon Musk ने कहा कि "मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे मैं TruthGPT या मैक्सिमम Truth सर्च करने वाला AI बना सकूं। ये डिवाइस यूनिवर्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेगा"। साथ ही उन्होंने कहा कि "इस TruthGPT से ह्यूमन्स को किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा"। इतना ही नहीं Musk ने अपने इंटरव्यू में OpenAI और Google के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर झूठ और लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि "OpenAI को झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली है, ये कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए क्लोज्ड सोर्स वाला प्लेटफार्म बना रही है"। वहीं उन्होंने Google के को-फाउडर लैरी पेज पर AI की सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है।

जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रसार हो रहा है, उतना ही इसके दुरुपयोग का खतरा भी दुनिया के देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस बात को Elon Musk भी अच्छे से समझते हैं। Elon Musk ने अपने प्लेटफॉर्म को सेफ बताया लेकिन वो ये भी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिविलाइजेशन को खत्म करने की क्षमता है। मस्क ने कहा कि AI किसी खराब एयरक्राफ्ट डिजाइन और खराब कार प्रोडक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही, AI में सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्शन करने की भी क्षमता है।

आपको बता दें कि Musk OpenAI के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे, हालांकि, 2018 में वो कंपनी से अलग हो गए थे। उनके इस नए प्रोडक्ट से TruthGPT के जरिए मार्केट में नया ऑप्शन खुलेगा और OpenAI के ChaptGPT और Google के बार्ड को भी टक्कर मिलेगी।