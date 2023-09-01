IND vs PAK एशिया कप 2023 का मैच कहां देखें?

scorecardresearch
एशियाई क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में शनिवार को श्रीलंका के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना भारत से होने वाला है। जहां पाकिस्तान का यह दूसरा मैच होगा वहीं भारत अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2023 16:02 IST
एशिया कप 2023 की बुधवार को धमाकेदार शुरुआत हुई है और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का पहला मैच 238 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रशंसक दुआ करेंगे कि उनकी टीम शनिवार को अगले मैच में भी ऐसा ही खेले।

एशियाई क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में शनिवार को श्रीलंका के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना भारत से होने वाला है। जहां पाकिस्तान का यह दूसरा मैच होगा वहीं भारत अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा।

Also Read:  एशिया कप के सभी मैच फ्री में देख पाएंगे

भारतीय प्रशंसकों को निश्चित रूप से खुशी होगी क्योंकि उनकी टीम दुनिया की मौजूदा सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम से भिड़ेगी। तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 59 रन से हराने के बाद पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। भारत और पाकिस्तान 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी स्थित पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. 50 ओवर का मैच दोपहर 3:00 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अब तक 17 बार आमने-सामने हुए हैं, जिनमें से नौ में भारत को जीत मिली है। पाकिस्तान ने छह मैच जीते हैं जबकि दो मैच बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुए। दर्शक एशिया कप ग्रुप स्टेज मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। प्रशंसक डिज्नी+हॉटस्टार मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

Sep 1, 2023