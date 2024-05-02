Vedanta की भारत में 4 साल में 20 अरब डॉलर निवेश करने की योजना

scorecardresearch
BT TV
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, May 2, 2024
वेदांता समूह अगले चार वर्षों में भारत में अपने सभी व्यवसायों में 20 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का लक्ष्य बना रहा है
वेदांता समूह अगले चार वर्षों में भारत में अपने सभी व्यवसायों में 20 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का लक्ष्य बना रहा है

Vedanta Group अगले चार वर्षों में भारत में अपने सभी व्यवसायों में 20 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का लक्ष्य बना रहा है। वेदांता के चेयरमैन Anil Agarwal ने कंपनी के एक कार्यक्रम के दौरान पीटीआई को बताया कि समूह केवल सही कीमत पर स्टील व्यवसाय बेचेगा और यदि उसे सही कीमत नहीं मिलती है तो इसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 

विभिन्न क्षेत्रों में 20 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश

अग्रवाल ने कहा, "फिलहाल, हमारे पास चार वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 20 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना है।" उन्होंने कहा कि निवेश प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास व्यवसायों पर केंद्रित होगा, इसके अलावा समूह की अन्य गतिविधियाँ भी होंगी। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और लैपटॉप स्क्रीन बनाने में उपयोग किए जाने वाले सेमी-कंडक्टर और ग्लास भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हैं, उन्होंने कहा कि समूह पहले से ही दोनों व्यवसायों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसके पास गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जमीन है और यह एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार की तलाश कर रहा है। 

अग्रवाल ने कहा

अग्रवाल ने कहा कि ग्लास के मोर्चे पर, यह पहले से ही अन्य देशों में विनिर्माण कर रहा है, लेकिन भारत में नहीं, उन्होंने संकेत दिया कि योजना में स्थानीय स्तर पर कुछ क्षमता निर्माण करना शामिल होगा। इस बीच, स्टील व्यवसाय की बिक्री के बारे में पूछे जाने पर, जिसे मार्च तक बेचा जाना था, अग्रवाल ने कहा कि लेन-देन सही कीमत मिलने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "हम प्रतिबद्ध हैं... अगर हमें इसे बेचने के लिए सही कीमत मिलती है," उन्होंने कहा कि अगर समूह को सही कीमत नहीं मिलती है, तो वह खुद ही व्यवसाय चलाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि स्टील व्यवसाय लाभदायक है और इसमें वास्तव में प्रतिबद्ध लोग हैं जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आगे भी जारी रहे। कंपनी की ऋण स्थिति के बारे में चिंताओं के बीच, अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का कुल ऋण वर्तमान में केवल 12 बिलियन अमरीकी डॉलर है और ऐसा लगता है कि इसे प्रबंधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समूह ने कभी भी अपने ऋण चुकौती प्रतिबद्धताओं में से किसी पर भी चूक नहीं की है, और यदि किसी व्यवसाय को शुरू से शुरू करना है, तो प्रत्येक व्यवसाय में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। लंदन स्थित अरबपति ने कहा कि वह "बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं" और कहा कि हर विकसित अर्थव्यवस्था ने जमीन के नीचे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करके इसे बड़ा बनाया है। उन्होंने अफसोस जताया कि भारत में खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएँ हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, उन्हें "चुनावों के बाद उद्यमियों के लिए सरलीकरण और प्रोत्साहन" की उम्मीद है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि वह अपने गृह राज्य के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन "इसके लिए नीतिगत मोर्चे पर मजबूत समर्थन की आवश्यकता है"। अग्रवाल ने समूह की परोपकारी गतिविधियों को बढ़ाने की घोषणा करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा कि वेदांता नंद घरों की कुल संख्या को अगले दो वर्षों में मौजूदा 6,000 से बढ़ाकर 25,000 करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अंतिम योजना लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 7 करोड़ से अधिक बच्चों और 2 करोड़ महिलाओं तक करना है। 

मनोरंजन व्यवसाय में भी निवेश

अग्रवाल ने कहा कि समूह भविष्य में मनोरंजन व्यवसाय में भी निवेश करने पर विचार कर सकता है, लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा या निवेश विवरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी सफल कॉरपोरेट कंपनियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और मनोरंजन में रुचि है, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें "मनोरंजन के बारे में बहुत अधिक समझ नहीं है"। उन्होंने कहा कि मनोरंजन को मुनाफे से अधिक, सही सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

