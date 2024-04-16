Vedanta को PFC से 11 साल के लिए 3,900 करोड़ रुपये का ऋण मिला

Vedanta Limited ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) से 3,918 करोड़ रुपये का 11 साल का टर्म लोन हासिल किया है। सूत्रों ने बताया इस लोन से वेदांता को अपनी बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि समूह ने भारत में अपने बिजली कारोबार की परिचालन क्षमता को वित्त वर्ष 27 तक 4.8 गीगावॉट तक बढ़ाने की योजना बनाई है। नवीनतम वित्तपोषण वेदांता समूह द्वारा 28 दिसंबर को एनसीएलटी द्वारा संचालित दिवालियापन प्रक्रिया में मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद हुआ है।

मीनाक्षी एनर्जी का आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, जिसका उपयोग वेदांता व्यापारियों को बिजली की आपूर्ति के लिए करेगा। वेदांता ने दो संयंत्रों का अधिग्रहण किया है यह फंडिंग भारत में अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर समूह के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का हिस्सा है और वित्तीय समापन कंपनी को बिजली परियोजनाओं को पूरा करने में तेज़ी लाने में सक्षम बनाएगा। PFC भारत का सबसे बड़ा बिजली क्षेत्र का ऋणदाता है और आम तौर पर उन निगमों को वित्तपोषण प्रदान करता है जो आशाजनक बिजली परियोजनाओं के मालिक हैं और बिजली क्षेत्र के उपकरण बनाते हैं।