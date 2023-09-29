वेदांता ने पेश किया डिमर्जर प्लैन, सोमवार को होगा बड़ा एक्शन
इससे पहले खबर आई थी कि हिंदुस्तान जिंक ने कंपनी के बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है जो रिस्ट्रक्चरिंग पर सलाह देगी। योजना के अनुसार कंपनी अपने कारोबारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए जिंक और लेड, सिल्वर और रीसाइक्लिंग कारोबार को अलग अलग करने पर विचार कर रही है। शाम होते-होते वेदांता ने अपने डिमर्जर का ऐलान कर दिया।
वेदांता ने बाजार बंद होने के बाद एक बड़ा ऐलान किया । कंपनी ने अपना डीमर्जर प्लान पेश कर दिया। कंपनी ने जानकारी दी कि शुक्रवार को हुई बैठक में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलग अलग कारोबार को डीमर्ज करने के फैसले को मंजूरी दे दी है । इस डिमर्जर के तहत कुल 6 अलग लिस्टेड कंपनियों की योजना बनाई है। इसमें वेदांता लिमिटेड के अलावा वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फैरस मैटीरियल, वेदांता बेस मेटल्स शामिल होंगी।
इसके साथ पेरेंट कंपनी भी बदल जाएगी। वॉल्कन इनवेस्टमेंट का नाम भी बदल जाएगा।
इसका नया नाम वेदांता इनकॉर्पोरेटेड ( Vedanta Inc) होगा।
