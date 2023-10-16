ITI और उसके साथ 9 और कंपनियों के शेयरों की सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है, जल्दी से चेक करें।

scorecardresearch
Eimco Elecon (India) Ltd. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 816 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 14% बढ़कर 1416 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 44% बढ़ गया है, और साल में इसने 300% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बड़ी वृद्धि हुई है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Oct 16, 2023 10:04 IST
Circuit limit changes

एक्सचेंज ने हाल ही में कुछ कंपनियों के शेयरों की सर्किट लिमिट को कम कर दिया है। अब, इन कंपनियों के शेयर अधिक से अधिक 5% तक बढ़ सकते हैं, जब ये प्रतिदिन बाजार में ट्रेड होते हैं। इसके साथ ही, दूसरी कंपनियों की सर्किट लिमिट भी 10% से 20% कम कर दी गई है। यह बदलाव उन निवेशकों के सुरक्षा के लिए किए गए है जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं।

POLYTEX INDIA LTD

इसकी सर्किट लिमिट,  10% से 5% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 10% बढ़कर 3.75 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 30% बढ़ गया है, लेकिन साल में इसने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी नकारात्मक मूल्य परिवर्तन।

Cubex Tubings Ltd 

इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है। इसकी सर्किट लिमिट,  10% से 5% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 83 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 3% बढ़कर 58.55 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 30% बढ़ गया है, और साल में इसने 120% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बढ़ोतरी।

ODYSSEY CORPORATION

इसकी सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 38 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 17% बढ़कर 9.80 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 45% बढ़ गया है, और साल में इसने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में वृद्धि। तीन साल में इसने 1320% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी शेयर के मूल्य में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है।

ITI LTD

इसकी सर्किट लिमिट,  20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 26000 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 20% बढ़कर 271 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 40% बढ़ गया है, और साल में इसने 160% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बढ़ोतरी।

Eimco Elecon (India) Ltd. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 816 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 14% बढ़कर 1416 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 44% बढ़ गया है, और साल में इसने 300% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बड़ी वृद्धि हुई है।

Sky Gold Ltd. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 575 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 14% बढ़कर 535 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 55% बढ़ गया है।

FRANKLIN LEASING AND FINANCE LIMITED की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 20% बढ़कर 12.96 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 44% बढ़ गया है।

HINDUSTAN BIO SCIENCES LTD. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 9 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 20% बढ़कर 9.54 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 70% बढ़ गया है।

