ITI और उसके साथ 9 और कंपनियों के शेयरों की सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है, जल्दी से चेक करें।

Circuit limit changes

एक्सचेंज ने हाल ही में कुछ कंपनियों के शेयरों की सर्किट लिमिट को कम कर दिया है। अब, इन कंपनियों के शेयर अधिक से अधिक 5% तक बढ़ सकते हैं, जब ये प्रतिदिन बाजार में ट्रेड होते हैं। इसके साथ ही, दूसरी कंपनियों की सर्किट लिमिट भी 10% से 20% कम कर दी गई है। यह बदलाव उन निवेशकों के सुरक्षा के लिए किए गए है जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं।

POLYTEX INDIA LTD

इसकी सर्किट लिमिट, 10% से 5% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 10% बढ़कर 3.75 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 30% बढ़ गया है, लेकिन साल में इसने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी नकारात्मक मूल्य परिवर्तन।

Cubex Tubings Ltd

इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है। इसकी सर्किट लिमिट, 10% से 5% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 83 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 3% बढ़कर 58.55 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 30% बढ़ गया है, और साल में इसने 120% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बढ़ोतरी।

ODYSSEY CORPORATION

इसकी सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 38 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 17% बढ़कर 9.80 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 45% बढ़ गया है, और साल में इसने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में वृद्धि। तीन साल में इसने 1320% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी शेयर के मूल्य में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है।

ITI LTD

इसकी सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 26000 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 20% बढ़कर 271 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 40% बढ़ गया है, और साल में इसने 160% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बढ़ोतरी।

Eimco Elecon (India) Ltd. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 816 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 14% बढ़कर 1416 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 44% बढ़ गया है, और साल में इसने 300% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी मूल्य में बड़ी वृद्धि हुई है।

Sky Gold Ltd. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 575 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 14% बढ़कर 535 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 55% बढ़ गया है।

FRANKLIN LEASING AND FINANCE LIMITED की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 20% बढ़कर 12.96 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 44% बढ़ गया है।

HINDUSTAN BIO SCIENCES LTD. की सर्किट लिमिट, 20% से 10% कम कर दी गई है। कंपनी की बाजार मूल्य 9 करोड़ रुपये है। इसके शेयर का मूल्य 20% बढ़कर 9.54 रुपये पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में इसके शेयरों का मूल्य 70% बढ़ गया है।