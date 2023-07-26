Bengaluru​​​​​​​ में Techie को किराए पर लेना था घर, बिज़नेस मीटिंग से लंबा चला इंटरव्यू

Bengaluru में घर ढूंढना चांद पर जाने समान हो गया है। पिछले कुछ महीनों में, हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं, जहां शहर में घर की तलाश करने वालों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। कभी-कभी घर-मालिक उनसे 12वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं और कभी-कभी वे उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं। कई मामलों में, यह पाया गया कि घर के मालिक केवल हाई इनकम ग्रुप को ही घर किराए पर देना पसंद करते हैं। ऐसा ही वाकया एक Techie ने शेयर किया है जिसमें उसने कहा कि उसका इंटरव्यू बिज़नेस मीटिंग से लंबा चला और उसकी पत्नी का लिंकडिन प्रोफाइल भी चेक किया गया। आईटी सेक्टर में काम करने वाले इस शख्स ने लिखा, "रेंट के लिए मेरा साक्षात्कार मेरी फंडिंग मीटिंग से ज्यादा लंबा था। मैंने हाल ही में बैंगलोर में घर की तलाश शुरू की है और एक मकान मालिक हां कहने से पहले मेरा साक्षात्कार लेना चाहता था।''

तकनीकी विशेषज्ञ ने बताया कि कॉल काफी लंबी थी। "उन्होंने मुझसे मेरी पृष्ठभूमि, परिवार के आकार आदि के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछे, फिर मेरे स्टार्टअप में चले गए। उन्होंने मुझसे बिजनेस मॉडल, बर्न रेट, अंतिम दौर के निवेशकों आदि के बारे में प्रश्न पूछे। मकान मालिक यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे पास किराए के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। जब इस आईटी प्रोफेशनल ने मकान मालिक को बताया कि उसकी पत्नी किराया चुकाती है, तो उसने उसकी पत्नी की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल की जाँच की। आईटी विशेषज्ञ ने ट्वीटर पर लिखा, "और इस सब के बाद, उन्होंने कहा कि वह कुछ अन्य उम्मीदवारों के साथ कॉल करके फाइनल करेंगे।