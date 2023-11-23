Tata Group: कौन बनेगा Tata sons का नया वारिस?

Tata Group का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहला नाम क्या आता है? जाहिर सी बात Ratan Tata। शायद ही कोई हो जो इनके बारे में न जानता हो। साथ ही टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। अब आप सोचिए उनके बाद इतने बड़े बिजनेस एंपायर को कौन संभालेगा? आप ईशा अंबानी, अनंत और आकाश अंबानी के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या रतन टाटा के वारिसों के बारे में जानते हैं। अंबानी परिवार के नई पीढ़ी की तरह ही टाटा ग्रुप के वारिसों ने ट्रेंड करना शुरू कर लिया है। आने वाले दिनों में ये वारिस पूरे ग्रुप को संभालने जा रहे हैं। ऐसे में कौन हैं ये? क्या है इनका बैकग्राउंड? आइये जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रतन टाटा ने तो शादी नहीं की। तो ऐसे में टाटा ग्रुप का वारिस कौन होगा। दरअसल हम यहां रतन टाटा के छोटे भाई नोएल टाटा के बच्चों की बात कर रहे हैं। उनके कुल तीन बच्चें हैं जिनमें से दो बेटियां हैं और एक बेटा। जिनका नाम लिआ, माया और नेविल टाटा है। तीनों ही मीडिया की लाइम लाइट से कौसो दूर रहते हैं। ये लोग साथ ही रतन टाटा की मेंटरशिप में वो तमाम गुर सीख रहे हैं, जिससे भविष्य में इस अरबों रुपए के बिजनेस एंपायर को संभाल सकें। खास बात तो ये है कि इन वारिसों की उम्र 40 साल से काफी कम है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर लिआ, माया और नेविल टाटा कौन है और मौजूदा समय में क्या काम कर रहे हैं। लिआ, माया और नेविल टाटा को टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के बोर्ड में 2 नवंबर 2022 को शामिल किया था। 3,800 करोड़ रुपये की अनुमानित एसेट के मालिक रतन टाटा इस बिजनेस एंपायर के फ्यूचर लीडर्स तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

सबसे पहले बात करते हैं लिआ की । Noel Tata की सबसे बड़ी बेटी Leah Tata होटल इंडस्ट्री का कारोबार संभाल रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत Taj Hotels Resorts and Palaces में असिसटेंट सेल्स मैनेजर के रूप में की थी। मैड्रिड में IE बिजनेस स्कूल में अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद, लिआ ने सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर एक्सपीरियंस लिया। इसके बाद वो टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स के मैनेज्मेंट और ऑपरेशन देखने वाली प्रमुख यूनिट, इंडियन होटल कंपनी में ट्रांसफर हो गई। अब बात करते हैं माया की। लिआ टाटा की छोटी बहन Maya Tata ने रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर और इंवेस्टर रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया। वारविक यूनिवर्सिटी और बेयस बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट किया। माया ने टाटा ग्रुप के भीतर कई जगहों पर अपना योगदान दिया है। उन्होंने हाल ही में टाटा कैपिटल के साथ अपना टेन्योर खत्म किया और अपना फोकस टाटा डिजिटल पर ट्रांसफर कर दिया। वहीं अब तीसरे बच्चे की बात करते हैं। नोएल टाटा के सबसे छोटे बेटे, Neville Tata, बेयस बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में ट्रेंट हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड में प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। यह कंपनी टाटा के अलग-अलग ब्रांड्स जैसे वेस्टसाइड और स्टार मार्केट के मैनेज्मेंट की देखरेख करने वाली पेरेंट कंपनी के रूप में काम करती है। अपनी बड़ी बहनों के नक्शेकदम पर चलते हुए, नेविल टाटा ने मल्टी नेशनल ग्रुप के कई के भीतर कई वेंचर्स में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यानि नई पीढ़ी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी है और सबसे बड़ी बात खुद रतन टाटा, टाटा ग्रुप की नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इन तीनों पर बराबर जिम्मेदारी सौंपी जाती है या फिर तीनों में से एक टाटा ग्रुप की कमान संभालेगा।