What is Deepfake?: रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ के बाद रतन टाटा के डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल

प्रसिद्ध उद्योगपति Ratan Tata का एक Deepfake वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों को ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में फंसाया जा रहा है। वीडियो में टाटा को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी कोच का समर्थन करते हुए और लोगों को Aamir Khan नाम के व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। पिछले कुछ महीनों में लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसे रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, काजोल देवगन और अन्य के कई डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइटों पर छा गए हैं। रतन टाटा से जुड़े नए घोटाले से पता चलता है कि वित्तीय धोखाधड़ी और घोटाले करने के लिए डीपफेक वीडियो का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इंडिया टुडे फैक्ट चेक टीम के मुताबिक, आमिर खान एक घोटालेबाज है जो टेलीग्राम चैनल "@aviator_ultrawin" चलाता है। वह उपयोगकर्ताओं से वादा करता है कि वे "एविएटर" सट्टेबाजी गेम खेलकर हर दिन न्यूनतम 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। वह उपयोगकर्ताओं को "एविएटर" साइट पर पंजीकरण करने के लिए कहता है, लेकिन दिया गया लिंक "1विन" नामक एक अलग खेल सट्टेबाजी और कैसीनो प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाता है जो फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसे व्यक्तिगत विवरण मांगता है। यह घोटालेबाजों द्वारा डेटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है।

डीपफेक वीडियो

रतन टाटा का डीपफेक वीडियो फेसबुक पेज पर कम से कम पांच बार पोस्ट किया गया एक विज्ञापन पाया गया। वीडियो एक नियमित पोस्ट के रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेटा विज्ञापन लाइब्रेरी में पाया गया था। यह वीडियो जून 2015 के उस वीडियो का हेरफेर किया हुआ संस्करण प्रतीत होता है जिसमें रतन टाटा को एचईसी पेरिस बिजनेस स्कूल में मानद डिग्री प्राप्त हुई थी। यह घटना डीपफेक तकनीक के संभावित खतरों और ऑनलाइन ऐसे वीडियो का सामना करते समय सतर्क रहने के महत्व की याद दिलाती है। हमेशा सूचना के स्रोत को सत्यापित करें और व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन प्रदान करने से सावधान रहें।