अचानक Yatharth Group of Hospitals चर्चाओं में ! पढ़िए पूरी खबर

Tax की चोरी को लगाम लगाने के लिए सरकार की कई तमाम एजेन्सिया लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में Income Tax ने बीते कल 20 अक्टूबर को टैक्स चोरी के आरोप में Uttar Pradesh और Delhi में Yatharth Group of Hospitals के कई स्थानों पर रेड डाली। यथार्थ के सभी हॉस्पिटल और मालिक के घर व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आधा दर्जन गाड़ियों में आये करीब 15 इनकम टैक्स के अधिकारी Noida के अस्पताल में रेड के दौरान मौजूद थे। टैक्स की हेरा-फेरी के मामले में शिकायत के बाद नोएडा के यर्थाथ ग्रुप पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड डाली है। उनको लगातार टैक्स में हेर-फेर और अनएकाउंटेंड ट्रांजेक्शन को लेकर शियाकत मिल रही थी। रेड दिल्ली यूनिट की टीम कर रही है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में गुरुवार सुबह साढ़े सात बजे यर्थाथ ग्रुप के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा कई अन्य ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। इसमें नोएडा यूनिट की भी मदद ली गई है। आपको बता दें कि नोएडा का ये दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का ग्रुप है। इससे पहले मेट्रो और नियो अस्पताल पर भी इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। नोएडा में सेक्टर-110 के अलावा ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में यर्थाथ अस्पताल है। इसके अलावा इनके रीजनल ऑफिस और एडमिन से जुड़े लोगों के यहां भी रेड की जा रही है। दस्तावेजों और इनपुट के आधार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अस्पताल की इनडोर और आउटडोर ओपीडी में मरीजों को कोई परेशानी नहीं है। बता दें दिल्ली यूनिट की कई टीम इस रेड को कंडक्ट कर रही है। रेड दो से तीन दिन तक भी चल सकती है। यथार्थ के नोएडा में तीन अस्पताल हैं। एक अस्पताल नोएडा सेक्टर 110 में है, दूसरा अस्तपाल ग्रेटर नोएडा और एक अस्पताल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है।