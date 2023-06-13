Jammu and Kashmir से लेकर दिल्ली-NCR तक भूकंप के तेज झटके

Delhi-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में डोडा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया और पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में डोडा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया और पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर OP Mishra ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के डोडा में 5.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है, भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और आसपास के सभी इलाकों में महसूस किए गए हैं।

दिल्‍ली-एनसीआर में भूकंप के झटके का मामला कोई पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार यहां भूकंप को महसूस किया गया है, ऐसा इसलिए क्‍योंकि भारत में दिल्‍ली को हाई रिस्‍क सिस्मिक जोन में रखा गया है, इससे पहले 21 मार्च को दिल्‍ली-एनसीआर में भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया था, उस समय भूकंप की तीव्रता 6.6 थी, रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता के भूकंप को काफी खतरनाक माना जाता है।