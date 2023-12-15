scorecardresearch
SBI से लोन लेने वालों को झटका, लागू हुआ ये नया नियम !

बैंक की तरफ से होमलोन 8.4% की दर पर द‍िया जा रहा है। इसके अलावा, ग्राहक एसबीआई टॉप-अप हाउस लोन पर भी 8.9% की र‍ियायती दर का फायदा उठा सकते हैं। यानी 1 जनवरी से आपको होम लोन के ल‍िए ज्‍यादा ब्‍याज देना होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 15, 2023 15:12 IST
SBI ने MCLR और बेस रेट को बढ़ा द‍िया है

अगर आपने SBI से लोन ल‍िया है या लोन लेने की प्‍लान‍िंग कर रहे हैं तो इस खबर को पढ़ कर हीआगे बढे। देश के सबसे बड़े पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) ने एमसीएलआर (MCLR) और बेस रेट को बढ़ा द‍िया है। नई दर को बैंक की तरफ से 15 दिसंबर, 2023 को लागू कर द‍िया गया है। एसबीआई की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी अपडेट कर दी गई है। एमसीएलआर वह म‍िन‍िमम ब्‍याज दर है, ज‍िस पर बैंक ग्राहकों को लोन दे सकता है। एसबीआई ने बेस रेट को 10.10% से बढ़ाकर 10.25% कर दिया है। एसबीआई की द‍िसंबर 2023 के ल‍िए एमसीएलआर दरें 8% और 8.85% के बीच हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर दर 8% तय की गई है। एक महीने और तीन महीने के ल‍िए एमसीएलआर दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.20% कर द‍िया गया है। छह महीने की एमसीएलआर 10 बीपीएस बढ़कर 8.55% हो गई है। ग्राहकों के लोन से जुड़े एक साल के एमसीएलआर को 8.55% से 10 बीपीएस बढ़ाकर 8.65% कर दिया गया है।

Also Read: PNB का मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ के पार

दो साल और तीन साल वाले एमसीएलआर को में भी 10 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 8.75% और 8.85% हो गया है। इसके अलावा, बीपीएलआर में भी 15 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा क‍िया गया है और इसे बढ़ाकर 15% कर द‍िया गया है। यह बदलाव भी 15 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। एसबीआई ने हाल ही में होम लोन की ब्याज दर में 65 बेस‍िस प्‍वाइंट तक की कमी के साथ स्‍पेशल फेस्‍ट‍िव सीजन ऑफर पेश क‍िया है। यह ऑफर 31 दिसंबर, 2023 तक वैल‍िड है। बैंक की तरफ से होमलोन 8.4% की दर पर द‍िया जा रहा है। इसके अलावा, ग्राहक एसबीआई टॉप-अप हाउस लोन पर भी 8.9% की र‍ियायती दर का फायदा उठा सकते हैं। यानी 1 जनवरी से आपको होम लोन के ल‍िए ज्‍यादा ब्‍याज देना होगा।

