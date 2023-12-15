SBI से लोन लेने वालों को झटका, लागू हुआ ये नया नियम !

अगर आपने SBI से लोन ल‍िया है या लोन लेने की प्‍लान‍िंग कर रहे हैं तो इस खबर को पढ़ कर हीआगे बढे। देश के सबसे बड़े पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) ने एमसीएलआर (MCLR) और बेस रेट को बढ़ा द‍िया है। नई दर को बैंक की तरफ से 15 दिसंबर, 2023 को लागू कर द‍िया गया है। एसबीआई की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी अपडेट कर दी गई है। एमसीएलआर वह म‍िन‍िमम ब्‍याज दर है, ज‍िस पर बैंक ग्राहकों को लोन दे सकता है। एसबीआई ने बेस रेट को 10.10% से बढ़ाकर 10.25% कर दिया है। एसबीआई की द‍िसंबर 2023 के ल‍िए एमसीएलआर दरें 8% और 8.85% के बीच हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर दर 8% तय की गई है। एक महीने और तीन महीने के ल‍िए एमसीएलआर दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.20% कर द‍िया गया है। छह महीने की एमसीएलआर 10 बीपीएस बढ़कर 8.55% हो गई है। ग्राहकों के लोन से जुड़े एक साल के एमसीएलआर को 8.55% से 10 बीपीएस बढ़ाकर 8.65% कर दिया गया है।

दो साल और तीन साल वाले एमसीएलआर को में भी 10 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 8.75% और 8.85% हो गया है। इसके अलावा, बीपीएलआर में भी 15 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा क‍िया गया है और इसे बढ़ाकर 15% कर द‍िया गया है। यह बदलाव भी 15 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। एसबीआई ने हाल ही में होम लोन की ब्याज दर में 65 बेस‍िस प्‍वाइंट तक की कमी के साथ स्‍पेशल फेस्‍ट‍िव सीजन ऑफर पेश क‍िया है। यह ऑफर 31 दिसंबर, 2023 तक वैल‍िड है। बैंक की तरफ से होमलोन 8.4% की दर पर द‍िया जा रहा है। इसके अलावा, ग्राहक एसबीआई टॉप-अप हाउस लोन पर भी 8.9% की र‍ियायती दर का फायदा उठा सकते हैं। यानी 1 जनवरी से आपको होम लोन के ल‍िए ज्‍यादा ब्‍याज देना होगा।