NewsकारोबारPNB का मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ के पार

PNB का मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ के पार

बैंक का ग्रॉस NPA 6.96% यानी ₹65,563.12 करोड़ रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर के मुकाबले 3.52% कम हुआ है। Q2FY23 में यह 10.48% था। वहीं इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.73% था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 15, 2023 14:12 IST
PNB ₹1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा सरकारी बैंक बन गया है
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ₹1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा सरकारी बैंक बन गया है। आज बैंक का शेयर 91.81 रुपए के हाई पर पहुंचा गया, जिसके बाद इसका मार्केट कैप 1.01 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। हालांकि, अभी बैंक का शेयर 0.11% की तेजी के साथ 90 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसके कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1 लाख करोड़ के नीचे आ गया है। इस साल अब तक बैंक के शेयर में 60% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कई सरकारी कंपनियों में लगातार तेजी के कारण PNB के शेयर में उछाल आया है। वहीं, सेंसेक्स और निफ्टी भी लगातार ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, जिसका पॉजिटिव सेंटिमेंट बैंक के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंक अंडर वैल्यू हैं। बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है और एसेट्स क्वालिटी में सुधार किया है।

PNB को Q2FY24 यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 327% बढ़कर ₹1,756.13 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले Q2FY23 में बैंक को ₹411.27 का मुनाफा हुआ था। सितंबर तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 20% बढ़कर ₹9,923 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹8,270.7 करोड़ थी। इस दौरान बैंक का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट सालाना आधार पर 2.33% कम होकर 1.47% यानी ₹13,114.12 करोड़ हो गया। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q2 में 3.8% था। बैंक का ग्रॉस NPA 6.96% यानी ₹65,563.12 करोड़ रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर के मुकाबले 3.52% कम हुआ है। Q2FY23 में यह 10.48% था। वहीं इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.73% था।

Dec 15, 2023