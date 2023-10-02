Shark Tank India: Shark Tank India के नए जज बने OYO फाउंडर Ritesh, अब क्या कुछ नया देखने को मिलेगा !

Shark Tank India अमेरिकी शो 'शार्क टैंक' का इंडियन एडेप्टेशन है। इस शो में उभरते एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेस को इन्वेस्टर्स और शार्क्स के एक पैनल के सामने पेश करने का मौका मिलता है। इसके बाद शार्क्स एंटरप्रेन्योर्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं। शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक चला था, जबकि दूसरा सीजन जनवरी 2023 में शुरू और मार्च 2023 में खत्म हुआ था। OYO के फाउंडर और CEO Ritesh Agarwal रियलिटी टेलीविजन शो 'Shark Tank India' के अपकमिंग सीजन में नए जज के रूप में नजर आएंगे। शो के सीजन-3 में नया जज बनने की जानकारी रितेश अग्रवाल ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दी है। अग्रवाल ने पोस्ट में लिखा, जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की थी, तब रिसोर्सेज मिलना मुश्किल था। हालांकि, इकोसिस्टम, VCs और अन्य फाउंडर्स बहुत उदार और दयालु थे, जिन्होंने मेरी काफी मदद की। जिससे मेरी जर्नी आसान हो गई।

रितेश ने कहा, मैंने कई स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। कई एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस दिया है। पूरे भारत में स्मॉल बिजनेसेज की सहायता की है और जब भी संभव हुआ मैंने उस कम्यूनिटी के लिए पूरे दिल से कंट्रीब्यूट किया है, जो मेरे शुरुआती दिनों में साथ खड़ी थी। शार्क टैंक इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप को हाउसहोल्ड कन्वर्सेशन बना दिया है। मैं सीजन-3 का एक छोटा सा हिस्सा बनने और भारत के हर कोने से उभर रहे ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स का सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हूं।

When I began my entrepreneurial journey, resources were hard to come by. However, the generosity and kindness of the ecosystem (mentors, VCs, other founders) that took me in made the journey a bit easier and more fulfilling. To be able to replicate this has been a long-standing… pic.twitter.com/Ku8SBTUjaN — Ritesh Agarwal (@riteshagar) September 30, 2023

पोस्ट के साथ रितेश ने एक फोटो भी शेयर की है। इसमें उनके साथ शार्क टैंक के अन्य जज- बोट के को-फाउंडर Aman Gupta, Shaadi.com फाउंडर Anupam Mittal, शुगर कॉस्मेटिक्स की CEO Vinita Singh और लेंसकार्ट को-फाउंडर Piyush Bansal नजर आ रहे हैं। रितेश अग्रवाल ने 2013 में अपनी कंपनी OYO रूम्स लॉन्च की थी। इससे पहले रितेश थिएल फेलोशिप प्रोग्राम के विजेता बने थे, जिसमें उन्हें $100,000 यानी लगभग 83,03,500 रुपए का ग्रांट मिला था, इन्हीं पैसों से उन्होंने OYO की शुरुआत की थी। शार्क टैंक इंडिया का यह तीसरा सीजन होगा।