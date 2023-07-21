scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारReliance Q1 Results: पहली तिमाही में 16011 करोड़ रुपये का मुनाफा, मार्जिन में सुधार दर्ज

Reliance Q1 Results: पहली तिमाही में 16011 करोड़ रुपये का मुनाफा, मार्जिन में सुधार दर्ज

कंपनी का मुनाफा 16011 करोड़ रुपये रहा है जोकि पिछले साल की इसी तिमाही से कम है । इस तिमाही में पिछले साल कंपनी का मुनाफा 17955 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपये रही है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2023 20:03 IST
पहली तिमाही में 16011 करोड़ रुपये का मुनाफा
पहली तिमाही में 16011 करोड़ रुपये का मुनाफा

Reliance Industries ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 16011 करोड़ रुपये रहा है जोकि पिछले साल की इसी तिमाही से कम है । इस तिमाही में पिछले साल कंपनी का मुनाफा 17955 करोड़ रुपये था।

तिमाही के दौरान कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपये रही है
तिमाही के दौरान कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपये रही है

एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी की आय 2.19 लाख करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी एलान किया है। कंपनी ने कुल 9 रूपये के डिविडेंड का ऐलान किया है।

advertisement

(खबर को अपडेट किया जा रहा है)

Also Read: D-Mart ने Health And Glow का किया अधिग्रहण, 750 करोड़ रुपए में हुई डील

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 21, 2023