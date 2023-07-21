Reliance Q1 Results: पहली तिमाही में 16011 करोड़ रुपये का मुनाफा, मार्जिन में सुधार दर्ज
कंपनी का मुनाफा 16011 करोड़ रुपये रहा है जोकि पिछले साल की इसी तिमाही से कम है । इस तिमाही में पिछले साल कंपनी का मुनाफा 17955 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपये रही है।
Reliance Industries ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 16011 करोड़ रुपये रहा है जोकि पिछले साल की इसी तिमाही से कम है । इस तिमाही में पिछले साल कंपनी का मुनाफा 17955 करोड़ रुपये था।
एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी की आय 2.19 लाख करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी एलान किया है। कंपनी ने कुल 9 रूपये के डिविडेंड का ऐलान किया है।
