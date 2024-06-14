मुंबई और दिल्ली में लग्जरी घरों की कीमतों में वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में ही उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। नाइट फ्रैंक की 'प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2024' रिपोर्ट के अनुसार, दोनों शहरों में लग्जरी घरों की कीमतों में 11% की वृद्धि देखी गई है। दूसरी ओर, बैंगलोर में कीमतों में गिरावट देखी गई है, जहाँ कीमतों में सालाना आधार पर मात्र 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

advertisement

Also Read: भारत के किस शहर में बन रही है सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें?

दिल्ली में कीमतों में सालाना आधार पर 10.5% की वृद्धि

दिल्ली में कीमतों में सालाना आधार पर 10.5% की वृद्धि देखी गई। शहर 2023 की पहली तिमाही में 17वें स्थान से बढ़कर 2024 की पहली तिमाही में 5वें स्थान पर पहुंच गया। मुंबई शहर में वैश्विक स्तर पर प्राइम आवासीय कीमतों में तीसरी सबसे अधिक साल-दर-साल (YoY) वृद्धि देखी गई, जो 2023 की पहली तिमाही में छठे स्थान से उछलकर 2024 की पहली तिमाही में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। यह उछाल उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की मजबूत मांग के कारण हुआ।

घर की कीमतें और अर्थव्यवस्था

नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि - वार्षिक जीडीपी 8 प्रतिशत से अधिक - ने इसके प्रमुख शहरों में घरों की कीमतों में वृद्धि को प्रभावित किया है। यह एक व्यापक वैश्विक घटना के कारण है, जहां मार्च 2024 को समाप्त 12 महीने की अवधि में 44 बाजारों में प्रमुख आवासीय कीमतों में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह Q3 2022 के बाद से विकास की सबसे तेज़ दर को दर्शाता है।



Also Watch: जेपी इंफ्राटेक मामले में आया नया मोड़, 20 हजार लोगों के फ्लैट्स पर होगा फैसला

प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स

प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, जो 44 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों की चाल को ट्रैक करता है, 4.1% वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हेड ऑफ रिसर्च लियाम बेली ने कहा कि यह उछाल उछाल की स्थिति में वापसी के बजाय स्वस्थ मांग और कम आपूर्ति मात्रा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "जब दरों में बदलाव आएगा - तो बाजार में अधिक विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रमुख वैश्विक बाजारों में तरलता की वापसी होगी।"