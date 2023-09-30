scorecardresearch
RBI: 2000 रूपए के नोट पर बड़ी ख़बर

मई में आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 एक्सचेंज और जमा करने की अंतिम तारीख थी। अब इसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अगर फिर भी किसी के पास 2000 रुपये का नोट रह जाता है तो तो वो 7 अक्टूबर के बाद ना तो बैंक में जमा हो सकता है और ना ही बैंक में बदला जा सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
Sep 30, 2023
2000 रूपए के नोट की बदलने की तारीख अब बढ़ा दी गयी है

2000 रूपए के नोट को लेकर  Reserve Bank Of India ने फिर से एक बार नया दिशा-निर्देश जारी किया है। बैंक ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि 2000 रूपए के  नोट की बदलने की तारीख अब बढ़ा दी गयी है। 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास  2000 रुपये के नोट है तो उसके टेंशन लेने की जरुरत नहीं है, अब सात अक्टूबर तक ये Deadline बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी अगर आपके पास 2000 का नोट रह जाता है तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बैंक में बदल सकेंगे। उसे RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदल सकते हैं। लेकिन एक बार में 20,000 रुपये से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं। RBI ने सर्कुलर में बताया कि 2000 रुपये का नोट पहले की तरह लीगल टेंडर रहेगा। इसका मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल लेन-देने में किया जा सकता है।

Also Read: छोटी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, सुकन्या, पीएफ पर नहीं मिलेगा ज्यादा ब्याज

RBI ने कहा कि अभी तक 96 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। मई में आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 एक्सचेंज और जमा करने की अंतिम तारीख थी। अब इसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अगर फिर भी किसी के पास 2000 रुपये का नोट रह जाता है तो तो वो 7 अक्टूबर के बाद ना तो बैंक में जमा हो सकता है और ना ही बैंक में बदला जा सकता है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया था। हालांकि RBI साल 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका था।  2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट कर दिए गए थे।

RBI ने कहा कि अभी तक 96 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं

Sep 30, 2023