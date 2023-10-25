scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारQatar Airways के CEO ने छोड़ा अपना पद, Badr Mohammed Al-Meir होंगे नए CEO

Qatar Airways के CEO ने छोड़ा अपना पद, Badr Mohammed Al-Meir होंगे नए CEO

एविएशन इंडस्ट्री के इस दिग्गज की स्कूलिंग मुंबई के सेंट पीटर स्कूल से हुई थी और उन्होंने मुंबई से ही MBA की डिग्री हासिल की थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, बेकर ने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 25, 2023 09:28 IST
Qatar Airways के CEO Akbar Al Baker ने 23 अक्टूबर को अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है
Qatar Airways के CEO Akbar Al Baker ने 23 अक्टूबर को अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है

Qatar Airways के CEO Akbar Al Baker ने 23 अक्टूबर को अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। वे पिछले 27 साल से कतर एयरवेज के साथ जुड़े थे। एयरलाइन ने Badr Mohammed Al-Meir को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। बेकर ने कतर एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए एक लेटर में लिखा, '27 साल की सर्विस के बाद मैं 5 नवंबर को कतर एयरवेज को छोड़ दूंगा। 1996 में केवल पांच विमानों के बेड़े, अटूट समर्पण और एक पेशनेट और लॉयल टीम के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। इंडस्ट्री के सबसे मुखर और प्रभावशाली एग्जीक्यूटिव में से एक के रूप में जाने जाने वाले, अल बेकर को कतर एयरवेज को दुनिया की टॉप एयरलाइन्स में से एक में बदलने का श्रेय दिया जाता है।

advertisement

Also Read: China+1 Theme: चीन की बजाए भारत को क्यों पसंद कर रहा है अमेरिका?

हालांकि उन्होंने अचानक क्यों इस्तीफा दिया इसका कारण नहीं बताया है। एयरलाइन फिलहाल 248 मॉडर्न फ्यूल एफिसिएंट एयरक्राफ्ट के साथ दुनियाभर के 160 डेस्टिनेशंस पर ऑपरेट कर रही है। 1996 में कतर एयरवेज के CEO के रूप में नियुक्त होने से पहले, बेकर ने कई सरकारी संस्थानों में काम किया था। CEO बेकर के भारत से भी काफी गहरे संबंध रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री के इस दिग्गज की स्कूलिंग मुंबई के सेंट पीटर स्कूल से हुई थी और उन्होंने मुंबई से ही MBA की डिग्री हासिल की थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, बेकर ने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है।

एयरलाइन ने Badr Mohammed Al-Meir को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है
एयरलाइन ने Badr Mohammed Al-Meir को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 25, 2023