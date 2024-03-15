पेटीएम पेमेंट्स बैंक: 15 मार्च के बाद रिफंड, फास्टैग में पड़े पैसे का क्या करें?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) ने 15 मार्च को अपने ग्राहकों के लिए FASTag खातों की सुरक्षा और न्यूनतम शेष राशि का रिफंड कैसे प्राप्त करें, इस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए। 15 मार्च आखिरी दिन है जिसके बाद ग्राहक टॉप-अप या अपने बैलेंस में इजाफा नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहक टोल भुगतान के लिए अपने मौजूदा बैलेंस का इस्तेमाल 15 मार्च के बाद भी जारी रख सकते हैं।

advertisement

पेटीएम पेमेंट्स बैंक FAQ में भी यही बात कही गई है. FAQ के अनुसार, ग्राहक अपने वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि तक सक्षम टोल और पार्किंग व्यापारियों पर भुगतान करने के लिए FASTag का उपयोग करना जारी रख सकते हैं।

"भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 15 मार्च, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन की अनुमति देने से प्रतिबंधित करने वाला एक निर्देश जारी किया है। हालाँकि, आप सक्षम टोल और पार्किंग व्यापारियों पर भुगतान करने के लिए अपने FASTag का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। आपके वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि के लिए। इसके अतिरिक्त, 15 मार्च, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए FASTags में कोई और फंडिंग या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया नया FASTag खरीद लें। 2024 किसी भी असुविधा से बचने के लिए। निर्देश आपके मौजूदा शेष पर प्रभाव नहीं डालता है और आपका पैसा हमारे बैंक के पास सुरक्षित है।

31 जनवरी को, केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया। प्रारंभ में, इसने 29 फरवरी, 2024 की समय सीमा तय की थी। बाद में, समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च, 2024 कर दी गई।

बैंक ने कहा कि ग्राहक 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए FASTags में नए फंड या टॉप-अप नहीं जोड़ सकते हैं।

आरबीआई ने बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट प्रकाशित किया था, जिसमें सेवाओं में बदलावों का उल्लेख किया गया था और निर्धारित तिथि के बाद ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां उन सेवाओं पर एक त्वरित नज़र है जो 15 मार्च के बाद जारी रहेंगी और जो नहीं होंगी।

FASTag खातों के बारे में, RBI ने कहा: "आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का भुगतान करने के लिए अपने FASTag का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालाँकि, 15 मार्च, 2024 के बाद Paytm पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए FASTags में कोई और फंडिंग या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। FASTag रिचार्ज पर, RBI ने कहा: "नहीं। 15 मार्च, 2024 के बाद आप Paytm पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने FASTag को टॉप-अप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे।"