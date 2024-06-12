New Fund Offer: बड़ौदा बीएनपी पारिबा ने मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने 10 जून, 2024 को बड़ौदा बीएनपी पारिबा मैन्युफैक्चरिंग फंड के लॉन्च की घोषणा की है। बड़ौदा बीएनपी पारिबा मैन्युफैक्चरिंग फंड का उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर (विनिर्माण क्षेत्र) की विकास क्षमता का लाभ उठाना है। पोर्टफोलियो उन कंपनियों में निवेश करना चाहता है जो सीधे तौर पर मैन्‍युफैक्‍चरिंग की गतिविधियों में लगे हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर मैन्‍युफैक्‍चरिंग द्वारा भारत के आयात को कम करना और भारत में बनी हुई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। इसके अलावा इस फंड का उद्देश्य नए मैन्‍युफैक्‍चरिंग प्‍लांट (विनिर्माण संयंत्रों) और सुविधाओं में निवेश करना, नए युग की टेक्‍नोलॉजी समाधानों के विकास का समर्थन करना, मैन्‍युफैक्‍चरिंग लाइफ साइकिल से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही देश के बाहर विनिर्माण सुविधाएं होने पर या इसके विपरीत भारत में लिस्‍ट होना है।

advertisement

Also Read: Jio Financial Services का बीटा वर्जन ऐप लॉन्च

मैन्‍युफैक्‍चरिंग

मैन्‍युफैक्‍चरिंग (विनिर्माण) दुनिया भर में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकार की पहल इस सेक्‍टर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसका लक्ष्य मैन्‍युफैक्‍चरिंग बेस को सकल घरेलू उत्पाद के 17 फीसदी से 25 फीसदी तक विस्तार देना है। इसके अलावा, सकारात्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह और भारत की कम मैन्‍युफैक्‍चरिंग लागत, शिक्षित युवा प्रतिभा के एक बड़े समूह के साथ मिलकर, भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाती है। ये फैक्‍टर भारत को एक अग्रणी मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेंटर (विनिर्माण केंद्र) बनने की स्थिति में रखते हैं।

एनएफओ

इस एनएफओ के लॉन्च पर बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड के सीईओ, सुरेश सोनी ने कहा कि हम बड़ौदा बीएनपी पारिबा मैन्युफैक्चरिंग फंड को लॉन्च कर बेहद रोमांचित हैं। यह योजना निवेश का एक आकर्षक अवसर प्रदान करती है, क्योंकि मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर कई दशकों के विकास के लिए तैयार है। यह बढ़ती खपत, निवेश, निर्यात, बदलती जियो-पॉलिटिकल गतिशीलता और अनुकूल सरकारी नीतियों से प्रेरित है।

मैन्युफैक्चरिंग फंड

बड़ौदा बीएनपी पारिबा मैन्युफैक्चरिंग फंड उन निवेशकों को ध्‍यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो आशाजनक मजबूत मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों पर केंद्रित निवेश के साथ ग्रोथ के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। यह ओपन-एंडेड इक्विटी योजना मुख्य रूप से मैन्‍युफैक्‍चरिंग की गतिविधियों में लगी कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्‍योरिटीज में निवेश करेगी। इस योजना का प्रबंधन जितेन्द्र श्रीराम द्वारा किया जाएगा। यह एनएफओ 10 जून 2024 को खुल रहा है और 24 जून 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा।