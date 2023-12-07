scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारLIC ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए स्टॉक पर ब्रोकरेज की राय

LIC ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए स्टॉक पर ब्रोकरेज की राय

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के मुताबिक स्टॉक में हाल में आई तेजी के लिए LIC के जरिए लॉन्च किया गया नया प्रोडक्ट और आगे और प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी की मार्केटिंग टीम मजबूत है। फिलहाल अगले 4 महीने तय करेंगे कि प्रोडक्ट ग्राहकों को कितना आकर्षित करता है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Dec 7, 2023 18:17 IST
LIC आये दिन कमाल करती जा रही है
LIC आये दिन कमाल करती जा रही है

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानि LIC आये दिन कमाल करती जा रही है। अभी हमने पीछे देखा कि दुनिया की टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनियों में LIC का नाम शामिल हुआ और अब इस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन एक बार फिर 5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई। आपको बता दें कि लिस्टिंग तक इस कंपनी का मार्केट वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपये था लेकिन  मई 2022 में लिस्टिंग के कुछ समय बाद ही इस स्तर से नीचे पहुंच गया था। हाल में स्टॉक्स में आई तेजी की मदद से LIC ने एक बार फिर इस स्तर को हासिल कर लिया। हालांकि बाजार बंद होते-होते कंपनी इस स्तर के ऊपर नहीं टिक पाया और बाजार बंद होने पर कंपनी का मार्केट कैप 4.96 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। लेकिन 5 लाख करोड़ रुपये के लेवल को वापस छूना, एक्सपर्ट के नजरिये से पॉजिटिव देखा जा रहा है। अगर आप LIC के स्टॉक को देखें तो आज भी यानि गुरुवार को इसमें 5.27% की बढ़त के साथ 785 के स्तर पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान बीएसई पर स्टॉक ने 799 के स्तर को छूआ, जो कि स्टॉक का नया उच्चतम स्तर है। इन स्तरों पर कंपनी का बाजार मूल्य 5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। नवंबर से स्टॉक 32 फीसदी तक बढ़ चुका है।हालांकि इस उछाल के बाद भी स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से 16 फीसदी नीचे है।

advertisement

Also Read: लोन के खेल में फस गया Paytm, शेयर में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों? पढ़िए पूरी खबर

अब अब जानते हैं कि आखिर क्यों आ रही इस स्टॉक में तेजी? कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के मुताबिक स्टॉक में हाल में आई तेजी के लिए LIC के जरिए लॉन्च किया गया नया प्रोडक्ट और आगे और प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी की मार्केटिंग टीम मजबूत है। फिलहाल अगले 4 महीने तय करेंगे कि प्रोडक्ट ग्राहकों को कितना आकर्षित करता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक अभी भी इश्यू प्राइस से नीचे है ऐसे में इसकी वैल्यूएशन आकर्षक है और बढ़त की संभावनाएं बनी हुई हैं। ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक में 1040 के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह बनाए रखी है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक LIC को 19 एनालिस्ट ने अपनी कवरेज में शामिल किया है इसमें से 15 ने निवेश की सलाह दी है. 3 ने होल्ड और एक ने बिक्री की सलाह दी है। हाल ही में खबर आई थी कि एलआईसी की अगले कुछ समय में 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च करने की भी योजना है। इसमें से एक उत्पाद लॉन्च भी कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इन प्रोडक्ट में काफी फीचर्स दिए गए हैं जिससे ये कारोबार बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 7, 2023