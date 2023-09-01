INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक पहुंचे कपिल सिब्बल, आज लोगो भी लॉन्च होगा

मुंबई में विपक्षी दलों के I.N.D.I.A. गठबंधन का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को जब इस बैठक में राज्यसभा सांसद कपिल की अप्रत्याशित एंट्री हुई तो इससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए। दरअसल सिब्बल बैठक में आधिकारिक आमंत्रित सदस्य नहीं थे। सिब्बल की उपस्थिति से कई नेता नाराज भी दिखे।

advertisement

Also Read: चुनाव से पहले शहरों में महंगाई रोकने की कोशिश कर रही है सरकार

सपा में कपिल सिब्बल पिछले मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। यूपीए सरकार के दौरान कपिल सिब्बल केंद्रीय कानून मंत्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री तक रहे रहे हैं, लेकिन पिछले काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे थे।

आज INDIA बैठक में क्या क्या होगा?

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने के लिए एक एक नेता का नाम मांगा। आज INDIA गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। बैठक में INDIA के प्रवक्ताओं की टीम की जरूरत पर चर्चा हुई, जो गठबंधन की ओर से बात रखेगी. इसके अलावा गुरुवार को आज होने वाली बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा हुई. इस बैठक के बाद INDIA गठबंधन के नेता एक संयुक्त बयान जारी करेंगे।