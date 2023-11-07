IT Raids: डॉली खन्ना पोर्टफोलियो स्टॉक सोम डिस्टिलरीज में 9% की गिरावट

scorecardresearch
NewsकारोबारIT Raids: डॉली खन्ना पोर्टफोलियो स्टॉक सोम डिस्टिलरीज में 9% की गिरावट

अनुभवी निवेशकों और दलाल स्ट्रीट के दिग्गज डॉली खन्ना के पास 30 सितंबर, 2023 तक कंपनी में 8,73,429 इक्विटी शेयर या 1.13% हिस्सेदारी थी। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की कीमत मंगलवार तक लगभग 29 करोड़ रुपये थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 7, 2023 13:26 IST
छापेमारी की खबरों के बीच मंगलवार को सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड के शेयरों में करीब 9 फीसदी की गिरावट आई
छापेमारी की खबरों के बीच मंगलवार को सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड के शेयरों में करीब 9 फीसदी की गिरावट आई

आयकर विभाग की छापेमारी की खबरों के बीच मंगलवार को Som Distilleries & Breweries Limited के शेयरों में करीब 9 फीसदी की गिरावट आई। इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार, आईटी विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शराब बनाने वालों के परिसरों पर छापेमारी की। इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह के मुताबिक, मध्य भारत के सबसे बड़े डिस्टिलरी और ब्रूअरी समूहों में से एक सोम ग्रुप के परिसरों की आयकर अधिकारियों ने तलाशी ली। छत्तीसगढ़ में मंगलवार 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। हालाँकि, इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक कंपनी के पास छापे और तलाशी के संबंध में कोई एक्सचेंज फाइलिंग नहीं थी। डॉली खन्ना के निवेश वाले इस स्टॉक ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही में 171.84 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 5.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

भोपाल और उपरोक्त राज्यों में अन्य स्थानों पर कई स्थानों पर तलाशी अभियान और छापे मारे जा रहे हैं। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति की जानकारी पर आईटी विभाग के अधिकारियों ने कंपनी के प्रमोटर जगदीश कुमार अरोड़ा के दफ्तर और घर पर सुबह-सुबह छापेमारी की। सोम डिस्टिलरीज और ब्रुअरीज के शेयर मंगलवार को दिन के उच्चतम स्तर 333.95 रुपये से लगभग 9% गिरकर 304 रुपये पर आ गए, जबकि इसका बाजार पूंजीकरण 2,400 करोड़ रुपये से नीचे आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोमवार को स्टॉक 327.85 रुपये पर बंद हुआ था। अनुभवी निवेशकों और दलाल स्ट्रीट के दिग्गज डॉली खन्ना के पास 30 सितंबर, 2023 तक कंपनी में 8,73,429 इक्विटी शेयर या 1.13 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की कीमत मंगलवार तक लगभग 29 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में 'लीजेंड' नाम से एक नई स्ट्रॉन्ग बियर पेश की है।

Som Distilleries & Breweries Limited के शेयर
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 7, 2023