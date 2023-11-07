Stocks To Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?
Indian Energy Exchange IEX ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी बिजली की मात्रा में 21% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अक्टूबर में 9,260 मिलियन यूनिट (एमयू) तक पहुंच गई।
Adani Energy: कंपनी ने अपने शुद्ध लाभ में 46% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की, जो 2023-24 की सितंबर तिमाही में 284 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। कंपनी के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पिछले साल इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 194 करोड़ रुपये था। तिमाही के लिए कुल राजस्व बढ़कर 3,421 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 3,032 करोड़ रुपये था। जैसा कि कंपनी ने कहा है, इस तिमाही में राजस्व में वृद्धि का श्रेय नए ग्राहकों को जोड़ने सहित कई कारणों को दिया जा सकता है। इसके अलावा, कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात बढ़कर 38% हो गया है।
Gland Pharma: भारतीय जेनेरिक इंजेक्टेबल्स निर्माता ग्लैंड फार्मा ने सोमवार को दूसरी तिमाही में उम्मीद से कम मुनाफा कमाया, क्योंकि उच्च कर्मचारी खर्चों ने प्रमुख बाजारों में मजबूत बिक्री को ग्रहण कर लिया। चीन की शंघाई फोसुन फार्मास्युटिकल ग्रुप कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि उसका समेकित शुद्ध लाभ लगभग 20% गिरकर 194 करोड़ रुपये हो गया, जो विश्लेषकों की प्रति एलएसईजी डेटा 213 रुपये की औसत उम्मीद से कम है।
Hindustan Petroleum Corporation (HPCL): राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 5,826.96 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 2,475.69 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। रियायती रूसी यूराल और इन्वेंट्री लाभ के कारण विपणन मार्जिन में सुधार हुआ, भले ही तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने ऑटो ईंधन की कीमतों को अपरिवर्तित रखा, जिससे कंपनी को पिछले साल जब दरें ऊंची थीं, तब हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली।
Radico Khaitan: पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 19% की वृद्धि के साथ 64.83 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। रेडिको खेतान ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले 54.48 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ कमाया था।
Bikaji Foods: कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दूसरी तिमाही में 59.78 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की समान अवधि के 40.93 करोड़ रुपये की तुलना में 46.1% अधिक है। इसने परिचालन से राजस्व 608.69 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो साल-दर-साल 5.5% अधिक है। कंपनी ने Q2FY23 के दौरान 576.97 रुपये का राजस्व दर्ज किया था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 39% बढ़कर 89 करोड़ रुपये रहा।
V-Mart: वैल्यू रिटेलर द्वारा नियामक फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 64.12 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि Q2FY23 में 11.31 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। सितंबर तिमाही में परिचालन से राजस्व 549.43 करोड़ रुपये था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी तिमाही में यह 506.16 करोड़ रुपये था।
