Intellect Design Arena ने लॉंच किया नया मंच

Intellect Design Arena ने नये बिज़नेस में कदम रखा है। उन्होंने नये प्लेटफार्म को लॉंच किया है जो Open APIs और AI की मदद से सार्वजनिक ख़रीद की पूरी परिभाषा ही बदल के रख देगा। इस मंच का नाम iGPX है। इस नये व्यवसाय के माध्यम से iDTC 2027 तक क़रीब $40 मिलियन के रेवेन्यू का टारगेट कर रही है।

eMACH.ai से बना ये सबसे बड़ा और इन्नोवेटिव फ़ाइनेंस का मंच और इंटेलेक्ट के अपने पर्पल फैब्रिक अल प्लेटफॉर्म से एम्बेडेड GenAl के साथ 'फर्स्ट प्रिंसिपल्स' थिंकिंग द्वारा बनाया गया, iGPX बढ़ी हुई देखने की क्षमता, गहरी पारदर्शिता, सतर्कता का वादा करता है। Intellect Design Arena Limited दुनिया के शीर्ष बैंकिंग और बीमा ग्राहकों के लिए एक क्लाउड-नेटिव, भविष्य के लिए तैयार, बहु-उत्पाद फिनटेक कंपनी है। विश्व बैंक के विश्लेषकों के अनुसार, सरकारें वस्तुओं, सेवाओं और सार्वजनिक कार्यों के लिए सार्वजनिक अनुबंधों पर हर साल अनुमानित $ 13 ट्रिलियन खर्च करती हैं, यानी दुनिया की जीडीपी का 12-20% जिसका लगभग 25% अकुशल या अदूरदर्शी खरीद प्रथाओं में बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने से अर्थव्यवस्थाओं को हरित, लचीले और समावेशी विकास की राह पर लाने के लिए प्रति वर्ष कम से कम $1- $4 ट्रिलियन मुक्त किया जा सकता है।

सार्वजनिक कल्याण का मुख्य उद्देश्य के साथ iGPX सरकार और सार्वजनिक संस्थान में अपना उत्तम काम देने के लिए विशेषज्ञ AI एजेंट को भी शामिल करता है।

iGPX 6 वर्षों के लिए दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक खरीद बाजारों में से एक - GeM के निर्माण और प्रबंधन के इंटेलेक्ट के अनुभव से कुशल है। जब उन्होंने 2017 में GEM को हासिल किया तो खरीद 4000 करोड़ रुपये के प्लेटफॉर्म पर थी और जब पिछले साल दिसंबर में अनुबंध समाप्त हुआ तो वे 4 लाख करोड़ से अधिक हो गए। इंटेलेक्ट ने भारत में सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से बदल दिया और अब वे iGPX के माध्यम से विश्व स्तर पर इन सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। 111 APls और 17 माइक्रोसर्विसेज जैसी पूर्व-निर्मित संपत्तियों के साथ, iGPX ग्राहकों को अपना स्वयं का हस्ताक्षर समाधान शीघ्रता से तैयार करने की क्षमता प्रदान करके महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करता है।

लॉंच पर टिप्पणी करते हुए, IDTC के CEO देबंजन कुमार ने कहा, "इंटेलेक्ट द्वारा का iGPX का लॉन्च सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद में एक बदलाव को दिखाता है जो सभी अभिनेताओं - खरीदार, विक्रेता, लॉजिस्टिक प्रदाता, वित्तीय - के बीच सभी अपनी वृद्धि प्राप्त करता है।विश्व बैंक ने विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र को एक निवेशक के रूप में, लेकिन समान रूप से नवाचार और विशेषज्ञता के स्रोत के रूप में ग्रह के सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है सार्वजनिक खरीद में नवाचार और विशेषज्ञता जो दुनिया भर में सरकारों और सार्वजनिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर टिकाऊ, समावेशी और लागत प्रभावी खरीद प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है।’'