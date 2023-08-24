Infosys ने Rafael Nadal को बनाया ब्रैंड एंबेसेडर

scorecardresearch
इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सलिल पारेख ने कहा, दुनिया के सबसे सम्मानित चैंपियन एथलीटों और मानवतावादियों में से एक राफेल नडाल का इंफोसिस के राजदूत के रूप में स्वागत करना सम्मान की बात है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा विकसित होने, कभी हार न मानने, हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अत्यधिक समर्पण और दृढ़ संकल्प की भावना का प्रतीक हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 24, 2023 19:00 IST
भारतीय आईटी कंपनी Infosys ने गुरुवार को वैश्विक टेनिस स्टार Rafael Nadal के साथ तीन साल की साझेदारी की घोषणा की। नडाल भारतीय आईटी कंपनी के वैश्विक ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम करेंगे। राफेल ने कहा कि वो इंफोसिस के साथ मिलकर काम करके बहुत खुश हूं, क्योंकि वे न केवल टेनिस के अनुभव को समय के अनुसार विकसित करने के लिए काम करते हैं, बल्कि हमारे समुदायों के लोगों को एक उज्जवल भविष्य का हिस्सा बनने के लिए सशक्त भी बनाते हैं। 

Anmol Ambani और Krisha ने शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें

गौरतलब है कि इंफोसिस एटीपी टूर, रोलैंड-गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन और द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए डिजिटल इनोवेशन पार्टनर है। इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक Salil Parekh ने कहा, दुनिया के सबसे सम्मानित चैंपियन एथलीटों और मानवतावादियों में से एक राफा का इंफोसिस के राजदूत के रूप में स्वागत करना सम्मान की बात है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा विकसित होने, कभी हार न मानने, हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अत्यधिक समर्पण और दृढ़ संकल्प की भावना का प्रतीक हैं।

नडाल भारतीय आईटी कंपनी के वैश्विक ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम करेंगे
