इंडियन यूनिवर्सिटीज ने दिए बेहतरीन इंजीनियर्स, इसी वजह से बदली देश की तस्वीर- बोले जिम रोजर्स

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 (India Today Conclave 2024) में शिरकत करने के लिए पहुंचे जाने-माने अमेरिकी निवेशक,

रोजर्स इंटरनेशनल कमोडिटी इंडेक्स के संस्थापक और लेखक जिम रोजर्स पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत फॉर विकसित मार्केट के मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हैं।

विकसित भारत फॉर विकसित मार्केट के मुद्दे पर रोजर्स इंटरनेशनल कमोडिटी इंडेक्स के संस्थापक और लेखक जिम रोजर्स ने बिज़नेस टु़डे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी के साथ बातचीत में कहा कि

पहले के भारत और आज के भारत में जमीन-आसमान का अंतर पहले यहां के लोगों पैसे को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे. अब मैं कारण नहीं जानता, लेकिन इंडिया पूरी तरह से बदल चुका है।

पिछले कुछ वक्त में बहुत से लोगों ने भारत को छोड़ा है, क्योंकि उन्हें बाहर काम करने के कई मौके मिले. आज आपको हर जगह सक्सेसफुल और अमीर इंडियन मिल जाएंगे।

और आज भारत में कई अच्छी यूनिवर्सिटी भी हैं जो दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर बनाए हैं.

आज भारत में कई नए उद्योगपति भी हैं. इसकी वजह से कई भारतीय बहुत सक्सेसफुल हैं और इसी वजह से आज का इंडिया पूरी तरह से बदल गया है।