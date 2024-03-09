'भारतीय किसान जोखिम लेने से कतराते हैं': BT Mindrush इंडरश में दीपक फर्टिलाइजर्स के शैलेश मेहता

पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से 2020 में अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों की शुरूआत के बाद से, किसानों का विरोध तेज हो गया है। विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी किसान अंतर्निहित मुद्दों की तुलना में अधिक चर्चा का विषय बन गए हैं।

BTTV के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ जराबी के साथ में एक पैनल चर्चा के दौरान, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन के सीएमडी शैलेश सी. मेहता ने कहा कि बाहरी नजरिया यह है कि भारतीय किसान परिवर्तन या परिवर्तन नहीं चाहता है। हमारी समझ में, वह जोखिम लेने से परहेज करता है।

मेहता ने कहा कि कंपनियों को जमीनी स्तर पर मूल्य प्रदर्शित करने की स्थिति में होना चाहिए। "तब वह बदल जाएगा और कीमत नहीं मांगेगा," उन्होंने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, जहां फर्म को अपने आधुनिक उत्पादों को किसानों तक पहुंचाने के लिए 60,000 डेमो प्लॉट बनाने पड़े।

यह पूछे जाने पर कि क्या उर्वरक क्षेत्र में सरकार का बड़ा हाथ अच्छी बात है या बुरी बात, मेहता ने कहा, "ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई होगी, लेकिन केंद्र की नीतिगत पहल के लिए, लेकिन जब हम आज देखते हैं, उद्योग परिपक्व हो गया है और इसे मुक्त करने की जरूरत है...पहले जो अच्छा था, हमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है।'