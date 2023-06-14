भारत 2023 में 6,500 हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों को खो देगा रिपोर्ट मे किया दावा !

हाल ही में जारी हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में 2023 में उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों (HNWI) के शुद्ध बहिर्वाह में गिरावट देखने की उम्मीद है। दुनिया भर में धन और निवेश प्रवासन प्रवृत्तियों को ट्रैक करने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत को 2023 में 6,500 HNWI के शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव करने का अनुमान है। जबकि यह भारत को वैश्विक स्तर पर HNWI बहिर्वाह के मामले में दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में रखता है, चीन के बाद 13,500 की शुद्ध हानि के साथ, यह पिछले वर्ष के 7,500 करोड़पतियों के शुद्ध बहिर्वाह की तुलना में मामूली सुधार का संकेत देता है।

ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के पूर्वानुमान के आधार पर हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट, करोड़पतियों के आंदोलन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भारत और चीन के अलावा, रिपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम को 3,200 HNWI के शुद्ध बहिर्वाह के साथ और रूस को 3,000 (यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 2022 में 8,500 की तुलना में) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत से HNWI का बहिर्वाह उल्लेखनीय है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह बड़ी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने 2031 तक उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तिगत आबादी में 80% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिससे भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते धन बाजारों में से एक बन गया है।

यह वृद्धि मुख्य रूप से देश के भीतर फलती-फूलती वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा संचालित होगी। दिलचस्प बात यह है कि समृद्ध व्यक्तियों के भारत लौटने का एक प्रत्यक्ष रुझान है। जैसा कि जीवन स्तर में सुधार जारी है, रिपोर्ट में बड़ी संख्या में धनी व्यक्तियों के भारत वापस आने का अनुमान लगाया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स ने 2023 की पहली तिमाही के दौरान निवेश प्रवासन कार्यक्रम पूछताछ में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 36% की वृद्धि हुई थी, और यह 2022 में इसी अवधि की तुलना में 47% अधिक थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस मांग को चलाने वाली शीर्ष दो राष्ट्रीयताएं भारतीय और अमेरिकी हैं, ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति पिछले पांच वर्षों से लगातार शीर्ष 10 में रैंकिंग कर रहे हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023, न्यू वर्ल्ड वेल्थ से प्राप्त डेटा पर निर्भर करती है, जो एक ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म है, जिसे वेल्थ माइग्रेशन ट्रेंड्स पर नज़र रखने का व्यापक अनुभव है। रिपोर्ट विशेष रूप से एचएनडब्ल्यूआई पर केंद्रित है जो एक वर्ष में छह महीने से अधिक समय तक अपने नए देश में स्थानांतरित और निवास करते हैं।

