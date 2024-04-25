scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारपैन-आधार लिंक नहीं किया तो घबराएं नहीं, करे ये काम

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो घबराएं नहीं, करे ये काम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया था। लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार ने पैन और आधार को देर से लिंक करने के लिए जुर्माने के रूप में 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 601.97 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 25, 2024 10:18 IST
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया था
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया था

Adhar से लिंक न होने के कारण जिन मामलों में स्थायी खाता संख्या (PAN) निष्क्रिय हो गई है, उन मामलों मेंकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब कहा है कि 31 मार्च 2024 तक के लेनदेन के लिए उच्च दर पर टीडीएस या टीसीएस नहीं काटा जाएगा, और जहां पैन इस साल 31 मई तक सक्रिय हो जाएगा। यह निर्णय करदाताओं की ओर से प्राप्त अनेक शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है, जिनमें कहा गया था कि उन्हें नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की 'कम कटौती/संग्रह' करने में चूक की है, जिनमें कटौतीकर्ताओं या संग्रहकर्ताओं के पैन निष्क्रिय थे।

advertisement

सीबीडीटी

सीबीडीटी ने हाल ही में जारी एक परिपत्र में कहा, "ऐसे मामलों में, चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 200ए या धारा 206सीबी के तहत टीडीएस/टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं के विरुद्ध मांग उठाई गई है।" कई बार समय बढ़ाने के बाद सीबीडीटी ने कहा था कि 1 जुलाई 2023 से आधार से लिंक न किए गए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे मामलों में करदाता कई सेवाओं का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। लंबित आयकर रिटर्न भी जारी नहीं किए जाएंगे और इन मामलों में टीडीएस और टीसीएस अधिक दर से काटा जाएगा। समय सीमा के बाद पैन को आधार से लिंक करने वाले लोगों पर 1,000 रुपये का विलंब जुर्माना भी लगाया जाता है।

Also Read: Health Insurance: अब बड़े-बुजुर्गो के लिए नहीं होगा उम्र का पंगा, मिलेगा सबको इंश्योरेंस

सीबीडीटी द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र

विशेषज्ञों ने कहा कि सीबीडीटी द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र से कर कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत मिली है, क्योंकि इसमें उन मामलों को शामिल किया गया है, जहां आधार से लिंक न होने के कारण कर कटौतीकर्ताओं का पैन निष्क्रिय पाया जाता है। कर एवं परामर्श फर्म एकेएम ग्लोबल के पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां इस मुद्दे के कारण कम कटौती के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं, सलाह दी जाती है कि कटौतीकर्ता से संपर्क करके तुरंत पैन को आधार से जोड़ना सुनिश्चित करें, आदर्श रूप से 31 मई, 2024 से पहले। उन्होंने कहा, "यह प्रावधान कटौतीकर्ताओं को काफी राहत देता है, जिससे उन्हें उच्च दरों पर टीडीएस/टीसीएस जमा करने या एकत्र करने की आवश्यकता से मुक्ति मिलती है।"

सत्यापित करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है?

हालांकि, वर्तमान में, यह सत्यापित करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि पैन सक्रिय है या नहीं और कटौतीकर्ताओं को इसके लिए कटौतीकर्ता पर निर्भर रहना होगा, उन्होंने कहा कि अधिक राहत प्रदान की जा सकती थी, जहां यह सुविधा शुरू होने के साथ ही वर्तमान अवधि से लागू हो सकती थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार

advertisement

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया था। लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार ने पैन और आधार को देर से लिंक करने के लिए जुर्माने के रूप में 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 601.97 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 25, 2024