अपने मोबाइल नंबर को अपने EPF UAN से कैसे लिंक करें?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत में एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है। इन खातों के लिए सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) शुरू की है। हालाँकि, आपके ईपीएफ खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए, अपने मोबाइल नंबर को अपने यूएएन से लिंक करना आवश्यक है। आखिर क्यों आपका मोबाइल फोन ईपीएफ से लिंक होना चाहिए।

अपना मोबाइल नंबर लिंक करने का महत्व

1. Certification: यह आपके ईपीएफ खाते के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही आपके खाते तक पहुंच सकते हैं।

2. Information: ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से महत्वपूर्ण अपडेट, लेनदेन अलर्ट भेजता है। लिंक किए गए मोबाइल नंबर के बिना, आप महत्वपूर्ण जानकारी से चूक सकते हैं।

3. Online Services: लिंक किए गए मोबाइल नंबर के साथ, आप अपने ईपीएफ खाते से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि अपना बैलेंस चेक करना, अपनी पासबुक डाउनलोड करना और यहां तक कि निकासी भी जमा करना।

4. Password Reset: यदि आप अपना यूएएन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसे रीसेट करने के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

ईपीएफ खाते में अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करने के चरण

1. UAN Member Portal पर जाएं: आधिकारिक यूएएन सदस्य पोर्टल वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।

2. अपने यूएएन खाते में Login करें: Login करने के लिए अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करें। यदि आपने अभी तक अपना यूएएन पंजीकृत नहीं किया है, तो आप पोर्टल पर ऐसा कर सकते हैं।

3. 'Manage Section पर जाएँ: एक बार लॉग इन करने के बाद, पोर्टल पर "Manage करें"।

4. 'Contact Details' चुनें:'Manage' section' अंतर्गत, आपको 'Contact Details' विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

5. अपना मौजूदा मोबाइल नंबर Verify करें: आपको अपना मौजूदा मोबाइल नंबर दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि यह सही है, यदि ऐसा है, तो आपको इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है।

6. 'मोबाइल नंबर बदलें' पर क्लिक करें: अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 'मोबाइल नंबर बदलें'।

7. नया मोबाइल नंबर दर्ज करें: आपको अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। सुनिश्चित करें कि यह एक ऐसा नंबर है जिस तक आपकी पहुंच है।

8. OTP दर्ज करे: आपके नए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। Verify के लिए इस ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करें।

9. submit request करें: ओटीपी को सफलतापूर्वक दर्ज करने के बाद, आपका मोबाइल नंबर ईपीएफ डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। आपको एक Confirmation Message प्राप्त होगा।

10. Logoutकरें: सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अपने यूएएन खाते से लॉग आउट करना न भूलें।

Note: ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट के लिए आपका आधार नंबर आपके ईपीएफ खाते से लिंक होना जरूरी है। यदि आपका आधार लिंक नहीं है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जाना पड़ सकता है।