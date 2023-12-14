scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारइस महीने कितना सस्ता हुआ सोना-चाँदी !

इस महीने कितना सस्ता हुआ सोना-चाँदी !

सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दो नई किस्त जारी करने जा रही है। पहली किस्त दिसंबर और दूसरी किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। पहली किस्त 18-22 दिसंबर को खुलेगी। जबकि दूसरी किस्त 12-16 फरवरी की तारीख को खुलेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 14, 2023 12:07 IST
सोने-चांदी के दामों में 13 दिसंबर को गिरावट रही
सोने-चांदी के दामों में 13 दिसंबर को गिरावट रही

सोने-चांदी के दामों में 13 दिसंबर को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम सोना 76 रुपए सस्ता होकर 61,201 रुपए बिका। इस महीने की शुरुआत में भाव 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली। ये 677 रुपए सस्ती होकर 70,898 रुपए प्रति किलो ग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 71,575 रुपए पर थी। इस महीने 4 दिसंबर को चांदी 77 हजार के पार पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। साल 2023 की शुरुआत में सोना 54,867 रुपए प्रति ग्राम पर था जो अब 61,595 प्रति ग्राम पर है। यानी इस साल अब तक इसकी कीमत में 11% की तेजी आई है।

advertisement

Also Read: Tesla का America में बड़ा फैसला,20 लाख गाड़ियां वापस बुलाईं ! पढ़िए पूरी खबर

वहीं चांदी भी 68,092 रुपए से बढ़कर 70,818 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दो नई किस्त जारी करने जा रही है। पहली किस्त दिसंबर और दूसरी किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। पहली किस्त 18-22 दिसंबर को खुलेगी। जबकि दूसरी किस्त 12-16 फरवरी की तारीख को खुलेगी। बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस और BSE और NSE के जरिए की जाएगी।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 14, 2023