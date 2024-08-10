Hindenburg Research: Hindenburg Research अब क्या करने वाली है?

Hindenburg Research ने सुबह-सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बड़ा एलान किया कि वो भारत को लेकर फिर से कुछ बड़ा करने जा रही है। हालांकि इस पोस्ट में किसी कंपनी का नाम नहीं था। शनिवार को Hindenburg Research ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है।

advertisement

Also Read: कैबिनेट ने रेलवे के लिए 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी

इससे पहले साल 2023 में 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी एंटरप्राइजेज को लेकर खुलासा किया था जिसके बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली आई थी। दरअसल ये संस्था न्यूयार्क में स्थित है। हिंडनबर्ग को एंडरसन ने 2017 में स्थापित किया था।