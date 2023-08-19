सरकार 20 अगस्त से 40 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचेगी

नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) ने घोषणा की है कि वे 20 अगस्त से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर टमाटर बेचना शुरू करेंगे।

पिछले महीने से, एनसीसीएफ और एनएएफईडी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहे हैं।

पहले इसकी दर 90 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई थी, अब तक, दोनों एजेंसियों द्वारा 15 लाख किलोग्राम से अधिक टमाटर खरीदे गए हैं और देश के प्रमुख उपभोग केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे हैं।

इन स्थानों में दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान (जयपुर, कोटा), उत्तर प्रदेश (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज) और बिहार (पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर) शामिल हैं। एनसीसीएफ और नेफेड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीद रहे हैं।

एनसीसीएफ ने पिछले 15 दिनों में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में 560 टन टमाटर बेचे हैं और रियायती दरें अभी भी जारी हैं। हालांकि, भारी बारिश और खराब मौसम के कारण प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में टमाटर की खुदरा कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।