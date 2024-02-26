Google का पेमेंट ऐप GPay हो जाएगा बंद !

Google ने ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्‍शन के लिए इस्‍तेमाल की जाने वाली अपने पेमेंट ऐप GPay को बंद करने का ऐलान किया है। गूगल का यह पेमेंट ऐप America में 4 जून 2024 को बंद हो जाएगा। कंपनी ने यह फैसला साल 2022 में लॉन्च हुए Google Wallet App को प्रमोट करने के लिए लिया है। GPay के भारतीय यूजर्स को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि ये सिर्फ अमेरिका बंद किया गया है। 4 जून के बाद यह ऐप सिर्फ भारत और सिंगापुर में ही काम करेगा। अन्य देशों में GPay का स्टैंडअलोन ऐप अवेलेबल नहीं रहेगा।

advertisement

अमेरिका में गूगल वॉलेट के यूजर्स जीपे से ज्यादा

कंपनी के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, सभी यूजर्स को गूगल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अमेरिका में स्टैंडअलोन गूगल पे ऐप 4 जून से यूजलेस हो जाएगा। यूजर्स गूगल वॉलेट में इन-स्टोर टैप-टू-पे और पेमेंट मेथड मैनेजमेंट जैसे पॉपुलर फीचर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिका में गूगल वॉलेट का इस्तेमाल गूगल पे से 5 गुना ज्यादा है। ब्‍लॉग में बताया कि गूगल पे ऐप बंद होने के बाद अमेरिकी यूजर अब ऐप के जरिए अन्‍य लोगों को न तो पैसे भेज पाएंगे और न ही रिसीव कर पाएंगे। कंपनी ने अमेरिकी यूजर्स को गूगल वॉलेट ऐप पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। गूगल का कहना है कि वो यहां के यूजर्स को समय समय पर अपडेट भी देता रहेगा। यूजर्स अपने GPay बैलेंस को अपने अकाउंट में 4 जून 2024 के बाद भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को गूगल पे वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। ब्लॉग में गूगल ने बताया कि GPay को गूगल वॉलेट से 180 देशों में रिप्लेस कर दिया है। हालांकि, गूगल पे सर्विस को यूजर्स गूगल वॉलेट ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। GPay के जरिए न सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड टॉप-अप किया जाता है। बल्कि, गूगल का यह ऐप ट्रांसपोर्ट पास, स्टेट आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, वर्चुअल कार कीज समेत कई सर्विस उपलब्ध कराता है।

Also Read: PhonePe ने Android Users के लिए 'Indus Appstore' किया लॉन्च, 4 लाख से ज्यादा Apps, 12 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं सर्च

गूगल ने कई बार बंद किए अपने पेमेंट ऐप

यह पहला मौका नहीं है, जब गूगल ने पेमेंट ऐप को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने साल 2011 में गूगल वॉलेट लॉन्च किया था। इसके बाद गूगल ने 2015 में एंड्रॉयड पे ऐप लॉन्च किया था, जिसमें गूगल वॉलेट को इंटिग्रेट किया गया था। गूगल ने इसके बाद 2016 में गूगल वॉलेट कार्ड बंद कर दिया था। अब कंपनी ने एक बार फिर से अपनी सभी सर्विस को गूगल वॉलेट में इंटिग्रेट करने का फैसला किया है। गूगल ने भारत में पहले Tez ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम बाद में गूगल पे कर दिया गया था। अब यह GPay के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। भारत में गूगल पे ऐप के जरिए UPI पेमेंट किया जा सकता है।