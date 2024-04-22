Gold Price Today: गोल्ड में क्यों हो रही है तेजी?

भू-राजनीतिक तनाव में गिरावट, मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्ध, तथा अमेरिका में ब्याज दरों में कमी की संभावना, सभी ने सोने को निवेश के रूप में बढ़ावा दिया है। लेकिन इस साल सोने की रिकॉर्ड तेजी को 400 डॉलर प्रति औंस से ऊपर ले जाने में चीन में TINA (कोई विकल्प नहीं है) कारक का योगदान है, जिसके कारण खुदरा दुकानदार, निवेशक, वायदा व्यापारी और केंद्रीय बैंक, सभी अनिश्चित समय में बुलियन की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले साल से ही चीन में आभूषणों, बार और सिक्कों की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बीजिंग में सोने के आभूषणों की मांग में 10% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में 6% की गिरावट आई है। इस बीच, चीनी बार और सिक्कों में निवेश में 28% की वृद्धि हुई है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में हांगकांग स्थित कंसल्टेंट प्रीशियस मेटल्स इनसाइट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक फिलिप क्लैपविज्क ने कहा कि मांग बढ़ने की अभी भी गुंजाइश है। चीन में सीमित निवेश विकल्पों, उसके प्रॉपर्टी सेक्टर में लंबे समय से चल रहे संकट, अस्थिर शेयर बाजारों और कमजोर होते युआन के कारण पैसा उन संपत्तियों की ओर जा रहा है जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। पिछले दो वर्षों में, विदेशों से की गई खरीद कुल 2,800 टन से अधिक थी - जो दुनिया भर में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों का समर्थन करने वाली सभी धातुओं से अधिक है, या यू.एस. फेडरल रिजर्व द्वारा रखे गए भंडार का लगभग एक तिहाई है। हाल ही में शिपमेंट की गति में तेज़ी आई है। चीन के चंद्र नववर्ष, जो कि उपहारों का पीक सीज़न है, से पहले आयात में तेज़ी आई है और वर्ष के पहले दो महीनों में यह 2023 की तुलना में 53% अधिक है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 17 महीनों से लगातार खरीद कर रहा है, जो कि खरीद का उसका अब तक का सबसे लम्बा दौर है, क्योंकि वह डॉलर से हटकर अपने भंडार में विविधता लाने तथा मुद्रा अवमूल्यन के विरुद्ध बचाव करना चाहता है।

तो, क्या यह सोने के लिए अच्छा समय है?

वित्तीय नियोजन फर्म MyWealthGrowth.com के सह-संस्थापक और प्रमाणित वित्तीय योजनाकार हर्षद चेतनवाला कहते हैं कि निवेशक अक्सर कीमतों में बढ़ोतरी होने पर पीली धातु की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण से वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सोने की कीमतें लंबे समय तक स्थिर रह सकती हैं। इसके अलावा, सोने पर ज़्यादा निवेश करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। चेतनवाला सुझाव देते हैं कि निवेशक सोने के आभूषणों में निवेश करने से बचें क्योंकि इससे जुड़ी लागतें हैं। वह निवेशकों से धीरे-धीरे सोने का पोर्टफोलियो बनाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह विविधीकरण के लिए ज़रूरी है, और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बारे में चिंता न करें।

एसजीबी

चेतनवाला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के माध्यम से सोने में निवेश करने का सुझाव देते हैं, जिसमें परिपक्वता तक रखने पर वार्षिक ब्याज और पूंजीगत लाभ से छूट के लाभों को रेखांकित किया गया है। उनका मानना है कि यह उन लोगों के लिए एक इष्टतम निवेश विकल्प है जो प्रति पैन 4 किलोग्राम की अधिकतम सीमा के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं हैं।

वित्तीय शिक्षक मृण अग्रवाल इस बात से सहमत हैं। वे भौतिक सोने के बजाय एसजीबी को तरजीह देती हैं क्योंकि इसमें लागत नहीं लगती, परिपक्वता पर कर-मुक्त रिटर्न मिलता है और भंडारण या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वे पोर्टफोलियो में सोने के लिए 15% आवंटन की सलाह देती हैं और कहती हैं कि निवेशकों को निवेश की होल्डिंग अवधि के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यदि होल्डिंग अवधि आठ वर्ष या उससे अधिक है, तो एसजीबी बेहतर विकल्प हैं, जबकि कम होल्डिंग अवधि के लिए गोल्ड ईटीएफ की सिफारिश की जाती है। ऐसे अनिश्चित समय में सोने जैसी अस्थिर संपत्ति के साथ अल्पकालिक लाभ की तलाश करना वर्तमान में आदर्श निवेश विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन तर्क की ठंडी रोशनी में विचार करने पर, यह एक विविध पोर्टफोलियो के लिए आवश्यक है।