'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 भारत में 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है। ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 19.50 करोड़ रुपये की कमाई की। सनी देओल की फिल्म ने पहले दिन 40.10 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 43.08 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 51.70 करोड़ रुपये, चौथे दिन 38.70 करोड़ रुपये, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर 55.40 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 32.37 करोड़ रुपये कमाए। छठे दिन, सातवें दिन 23.28 करोड़ रुपये और दूसरे शुक्रवार यानी आठवें दिन लगभग 19.5 करोड़ रुपये कमाए।

अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की 'ओएमजी 2' की रफ्तार 100 करोड़ क्लब में शामिल होने से पहले धीमी हो गई है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में अपने दूसरे शुक्रवार को 5.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 90.65 करोड़ रुपये हो गया है.

दोनों फिल्में लंबे स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत से पहले 11 अगस्त को रिलीज हुईं। वास्तव में, गदर 2 स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई क्योंकि इसने 55.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। सनी देओल की फिल्म ने सलमान खान की एक था टाइगर (32.93 करोड़ रुपये), अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स (32.10 करोड़ रुपये), अक्षय कुमार के नेतृत्व वाली मिशन मंगल (29.16 करोड़ रुपये) और अक्षय कुमार के नेतृत्व वाली बायोपिक गोल्ड (25.25 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है।

अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित, 'गदर 2' तारा सिंह की कहानी है, जो अपने बेटे को बचाने के साहसी प्रयास में सीमा पार जाता है, जिसका किरदार उत्कर्ष शर्मा ने निभाया है, जिसे पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। यह 'गदर: एक प्रेम कथा' का सीक्वल है, जो 2001 में 1947 में भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म थी।

अमित राय द्वारा निर्देशित 'ओएमजी 2' में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में हैं। इसमें यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और रामायण फेम अरुण गोविल भी हैं। कॉमेडी-ड्रामा 2012 की हिट फिल्म 'ओएमजी- ओह माय गॉड!' का सीक्वल है। फिल्म का निर्माण केप ऑफ गुड फिल्म्स, अश्विन वर्दे, विपुल डी शाह और राजेश बहल द्वारा किया गया है।